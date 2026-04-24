Brian Oliván, seria duda en el Sporting para enfrentarse al Córdoba CF

El Sporting de Gijón afronta su próxima cita liguera, contra el Córdoba CF, con piezas importantes fuera de su esquema habitual. Borja Jiménez encara el duelo de este domingo a las 14:00 horas enel Bahrain Victorious Nuevo Arcángel con la probable ausencia de Brian Oliván. El lateral zurdo, que no participó en la sesión de entrenamiento de ayer debido a molestias físicas, es seria duda para viajar a Córdoba. Aunque sus dolencias no revisten gravedad, el margen de tiempo complica su participación en un choque clave para las aspiraciones de play-off de la entidad asturiana.

Reestructuración de la defensa

Ante la casi segura baja de Oliván, el carril izquierdo sufrirá modificaciones. Pese a que Pablo García aparece como alternativa, todo indica que Diego Sánchez asumirá la titularidad en esa demarcación. El defensor avilesino deberá abandonar su zona habitual para cubrir el lateral por exigencias del guion.

Borja Jiménez, a la izquierda, en su presentación como nuevo técnico del Sporting. / Guille Gomez

Por otro lado, la zaga central mantendrá la estabilidad vista en El Molinón contra el Cádiz. Se espera que Andrés Cuenca y Pablo Vázquez repitan como pareja de centrales. Este encuentro será especialmente emotivo para Cuenca, quien regresa a Córdoba, ciudad donde militó en las categorías benjamín y alevín antes de incorporarse a la cantera del Sevilla y, de ahí, pasar a la del FC Barcelona, club en el que progresó hasta ser fichado por el Como, que lo cedió al club rojiblanco.

Ajustes en la medular

El centro del campo también presenta un escenario complejo para el Sporting. A la conocida lesión de Nacho Martín se suma ahora la ausencia de Álex Corredera. El centrocampista deberá cumplir sanción tras haber acumulado diez tarjetas amarillas, dejando al equipo sin su perfil más regular en la creación.

Para solventar este vacío en la medular, el plan de Borja Jiménez pasa por otorgar la responsabilidad del eje central a la dupla formada por Manu Rodríguez y Justin Smith, por lo que el técnico abulense deberá estudiar no pocas variables dadas las bajas que sufre su equipo.