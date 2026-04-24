Borja Jiménez, entrenador del Real Sporting, avisa al Córdoba CF: «Su juego nos puede llevar a sentirnos cómodos»

El Córdoba CF vuelve a la competición el próximo domingo a partir de las 14.00 horas para enfrentarse al Sporting de Gijón. El cuadro de Iván Ania regresa a el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel para medirse a un conjunto asturiano que llega al encuentro tras golear al Cádiz en la última jornada (3-0). Su entrenador, Borja Jiménez, avanzó un partido que será «completamente diferente al que vivimos la semana pasada, porque no somos tan dominadores como somos en casa y porque ellos son un equipo muy vertical en todas sus acciones, algo que nos puede llevar a un contexto donde nosotros estemos cómodos, en las transiciones», expresó.

El 'play off' entre ceja y ceja

Y es que tras su victoria ante los gaditanos, el cuadro asturiano sigue con la mira puesta en el play off de ascenso a Primera División, marcado por el Burgos, del que le separan ocho puntos. «Para nosotros es un partido trascendental. Cada vez va quedando menos, quedan seis finales por delante. Necesitamos ganar y es nuestra nuestra intención. Debemos ir a Córdoba y, como mínimo, que se mantenga la distancia con el playoff, porque no va a depender solo de lo que hagamos nosotros», sentenció el preparador avilés.

De hecho, el técnico revisó las cuentas para estar en los seis primeros, ya que, a falta de apenas media docena de jornadas para la conclusión de la competición regular, ambos equipos no pueden permitir dejarse puntos atrás. «No podemos especular nada con el partido ni unos ni otros, porque necesitamos ganar para seguir con vida. Hay que ganar, sí, es una final y probablemente sea un partido muy abierto», indicó.

En la otra cara, su equipo está siendo uno de los clubes que más está sufriendo lejos de su feudo, donde encadena tres meses sin vencer, siendo su última victoria el pasado 17 de enero en el Reino de León, de donde viene precisamente de imponerse el cuadro cordobés... «Perdimos en Santander y merecimos ganar, perdimos en Burgos y no lo merecimos. Nos pasó parecido en Las Palmas, en Andorra... en las últimas cuatro salidas. Necesitamos rematar los partidos que estamos haciendo fuera de casa», analizó.

Nombres propios del Sporting

Asimismo, Borja Jiménez fue preguntado por Andrés Cuenca, quien llegó a El Molinón el pasado mes de enero, cedido procedente del Barcelona, que dejará atrás el próximo verano rumbo al Como italiano. El de Adamuz -y canterano cordobesista- se enfrenta al club de El Arcángel tras reaparecer en el terreno de juego el pasado domingo ante el Cádiz. «Intuyo que para él es un partido especial. Cuando incorporamos a Andrés en el mercado de fichajes de enero teníamos la sensación de que era un jugador que nos iba a aportar. Ahora está disponible, vuelve a su casa y esperemos que el domingo pueda hacer un partido tan bueno como hizo el otro día en casa contra el Cádiz», manifestó.

Una de las bazas más determinantes del Sporting, además, es su zona de ataque. El preparador cuenta con tres jugadores cuyos números están siendo de lo más destacado en LaLiga Hypermotion: Juan Otero -12 goles y 12 asistencias-, Jonathan Dubasin -15 goles y 3 asistencias- y César Gelabert -7 goles y 3 asistencias-. «Está claro que son nuestros atacantes los que deben y marcan las diferencias», expresó el entrenador.

César Gelabert disputando un lance del juego con Isma Ruiz en el partido de la primera vuelta. / LOF

Otra de las piezas más importantes para el de Ávila es Brian Oliván, que arrastra molestias y no ha podido completar la semana completa de entrenamientos, aunque sí estuvo presente en la sesión de viernes. «Hoy el entreno era de baja carga, valoraremos su presencia. En esa demarcación también contamos con Diego Sánchez y Pablo Vázquez, que lo pueden hacer perfectamente», apostilló.