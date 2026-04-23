Los "hermanos de ascenso" del Córdoba CF sí pelean por la Primera División dos años después

Dentro de 40 días, exactamente el próximo 31 de mayo, el Córdoba CF finalizará su segunda temporada consecutiva en el fútbol profesional. El 23 de junio del 2024, el conjunto blanquiverde superaba al Barcelona Atlétic en la final por el ascenso en Primera Federación y lograba así volver a Segunda División cinco años después del doloroso descenso -¿alguno no lo es?- de la campaña 2018-19, en la que el Córdoba CF pagó las “alegrías” que tuvo en la 2017-18 para lograr, precisamente, la permanencia con el tándem Oliver-León.

El primer año, objetivo logrado

La primera temporada del Córdoba CF en el fútbol profesional resultó felizmente placentera. El objetivo, la permanencia, se logró con varias jornadas de adelanto, aunque precisamente esa eficiencia en lo que a tiempo se refiere se volvió, en cierta manera, en contra a la hora de pretender aspirar a cotas mayores. Una vez logrado el objetivo marcado por el club, el conjunto blanquiverde pareció desconectar en la fase final de Liga, en la que se convirtió en un equipo ramplón, con unos números más que discretos.

Iván Ania y Monterrubio, en El Arcángel durante la fiesta del ascenso. / MANUEL MURILLO

La segunda temporada, la actual 2025-26, amaneció con una intención un punto más ambiciosa. En El Arcángel se miraba a los puestos de play off de ascenso y en los pasillos del coliseo ribereño se admitía dicho objetivo, aunque en forma de susurro. Un agravio arbitral provocó que el propio Iván Ania proclamara aquello de “si nos dejan estaremos arriba”. La frase, además de alimentar la conspiranoia arbitral que esgrimían no pocos forofos, confirmaba que de lo que se hablaba en las instalaciones de El Arcángel no era sino del play off de ascenso. Para los más incrédulos, el propio CEO blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, hizo público el objetivo real del club a la finalización del mercado invernal. Sin embargo, un mes largo después de aquella confesión, el Córdoba CF se cayó por completo, exhibiendo una crisis enorme al sumar un solo punto de 24 en disputa entre las jornadas 27 y 33, incluyendo el partido aplazado contra el Almería, de la jornada 25.

Alguno busca el ascenso directo

Todo indica que en esta segunda temporada, el objetivo marcado por el Córdoba CF no se conseguirá: nueve puntos de distancia al play off de ascenso a Primera -a causa de dicha crisis- cuando apenas restan 18 puntos por disputar no parece una combinación que pueda superar el equipo de Iván Ania ni tan siquiera ganando todo lo que resta hasta el 31 de mayo. Pero en fútbol todo es posible y, si no, que se lo pregunten precisamente al Córdoba CF. El visitante de El Arcángel de este domingo, el Sporting de Gijón, aspira a apurar sus opciones de play off cuando cuenta con tan sólo un punto más que el Córdoba CF, que por su parte se agarra al eufemismo "mientras las matemáticas den opciones no se renuncia a nada". Este domingo, a ninguno le vale el empate debido al clavo ardiendo al que ambos se han agarrado para no dar por concluida la temporada.

Lo que sí se confirma hoy por hoy, a finales de abril, es que el ascenso sí lo disputan los tres equipos que, junto al Córdoba CF, ascendieron a Segunda en la primavera del 2024. El Deportivo de la Coruña, el Castellón y el Málaga están situados en el puesto 2, 4 y 5 de la tabla clasificatoria. Los gallegos, en ascenso directo, el equipo orellut con sólo tres puntos menos y los malagueños a cuatro de un Dépor que sueña con promocionar a Primera de manera directa sólo dos años después de ascender a Segunda.

De los cuatro, sólo el Córdoba CF se descuelga

De los cuatro equipos que ascendieron hace menos de dos años, sólo el Córdoba CF se ha descolgado de esa disputa, lo que indica que el objetivo marcado en El Arcángel no era, ni mucho menos, una quimera.

Kevin Medina regateando en el encuentro ante el Deportivo de La Coruña. / LOF

En el primer año en el fútbol profesional, el Córdoba CF arrancó con 6,1 millones de límite salarial, por 8,3 del Castellón, 9,8 del Málaga y 13 millones y medio del Deportivo. Luego, en febrero del 2025, dichos límites se modificaron: 7,7 millones para el Córdoba CF, 8,5 para el Castellón, 11,8 para el Málaga y 14,7 para el Dépor. Pese a ser el límite más bajo, el Córdoba CF finalizó con dos puntos más que sus “hermanos de ascenso”: gallegos, castellonenses y malagueños cerraron la Liga con 53 puntos, mientras que los blanquiverdes llegaron a los 55.

Para esta campaña, el Córdoba CF aumentó su límite de manera sensible, algo que quiso destacar Antonio Fernández Monterrubio en alguna de sus comparecencias públicas. De 7,7 se pasó a iniciar la actual liga con 10,1 millones de euros. Pero también lo hicieron muchos rivales, entre ellos, los tres que ascendieron un año antes con el Córdoba CF. El Castellón se fue a los 11,3 millones, el Deportivo, a los 11,5 y el Málaga a los 11,7, es decir, un millón y medio más que el Córdoba CF.

Tarea: un empujón más al límite salarial

El pasado febrero, la situación no cambió, ya que pese a que el Córdoba CF hizo operaciones de venta como las de Álex Sala o Carlos Isaac, su límite subió de 10,1 millones a 10,2. Algo más de 100.000 euros. Por su parte, el Málaga se mantuvo en 11,7, el Castellón aumentó de 11,3 a 11,6 y el Deportivo se elevó desde los 11,5 hasta los 13,3 millones, es decir, más de tres millones más que el Córdoba CF. Más allá de lo que ocurra en estas seis jornadas, Juan Carlos Escotet, dueño de Abanca y del Deportivo, planea una ampliación de capital en torno a los 30 millones de euros.

Visto lo visto, la respuesta deportiva al planteamiento económico y de límite salarial sí que le han resultado positivos a los “hermanos de ascenso” del Córdoba CF. El Deportivo entrará en la recta final de Liga peleando el ascenso directo y ve el play off como un “mal menor”. El Castellón se encuentra en posición de play off y no puede dar por descartado, ni mucho menos, el ascenso directo. Y del Málaga nadie puede decir que no sea un candidato a todo, por lo que tres de los cuatro equipos que subieron en el 2024 desde Primera Federación sí que han logrado confirmar ese crecimiento y evolución en sus aspiraciones deportivas. Al Córdoba CF le tocará intentarlo la próxima temporada.