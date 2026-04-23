Andrés Cuenca y 10 más: los planes del Sporting de Gijón, próximo rival del Córdoba CF, para la próxima temporada

El Córdoba CF recibe al Sporting de Gijón el próximo domingo en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (14.00 horas). Un encuentro en el que, curiosamente, ambos contendientes no quieren dar por cerrada la temporada y se agarran al clavo ardiendo de los números. Así, ya se ha tirado de la manida frase de que “mientras las matemáticas no digan lo contrario” ni Córdoba CF ni Sporting renuncian nada, a pesar de que los blanquiverdes ven el play off a nueve puntos de distancia y los rojiblancos a ocho cuando sólo restan por disputar 18.

A ninguno le vale el empate

Por lo tanto, una derrota en el coliseo ribereño, para unos u otros, será definitiva. Si no lo es ya la situación de cordobesistas y sportinguistas. Entre estos últimos llegará un futbolista que, a pesar de haber jugado en las categorías inferiores del Córdoba CF, jugará en El Arcángel por primera vez con una camiseta diferente.

Andrés Cuenca ya posa con la camiseta del Sporting de Gijón. / sporting de gijón

Formado en La Masía desde el verano de 2019, cuando llegó procedente de la cantera del Sevilla, Cuenca vivió su último año en etapa juvenil en el club azulgrana. Antes de Sevilla también había formado de la cantera del Córdoba CF. Ya en la presente temporada había participado en siete encuentros con el Barça Atlètic, con un gol, además de tres partidos en la UEFA Youth League. Su progresión le permitió, además, debutar oficialmente con el primer equipo el 1 de octubre de 2024, en un Barça-Young Boys de Champions League.

Ya en el pasado mercado invernal, el central adamuceño que cumplirá 19 años en poco más de un mes e internacional con España sub 19, cerró un acuerdo con el Como de la Serie A, club dirigido por Cesc Fábregas, que se hizo con sus servicios y lo cedió, posteriormente, al Sporting de Gijón, que ganó la carrera por lograr su incorporación peleando con otros proyectos que pretendían al defensa cordobés.

Lesión en su estreno con el Sporting

La mala suerte, sin embargo, se cebó con Andrés Cuenca, ya que en su estreno con el Sporting de Gijón se produjo una importante lesión que le mantuvo en el dique seco varios meses. En la jornada 25, el pasado 8 de febrero, Cuenca se estrenaba como rojiblanco en El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’. Partía en el equipo titular en el duelo de su debut ante el Huesca (2-1), pero tuvo que retirarse del terreno de juego cuando llevaba algo más de una hora de partido con una lesión en el isquiotibial izquierdo. Tres meses estuvo el adamuceño trabajando en silencio para regresar, precisamente, la pasada semana, a la competición, en la goleada endosada al Cádiz (3-0) en casa en la que volvió a partir como titular, completando 72 minutos de juego, siendo sustituido por Borja Jiménez con 2-0 en el electrónico y todo decidido.

Andrés Cuenca, durante un encuentro con el filial del FC Barcelona. / sport

Pese a lo poco que ha participado en su nuevo equipo desde su llegada, en el Sporting de Gijón se tiene una fe ciega en él y el adamuceño también apunta a titular el próximo domingo, ante el Córdoba CF.

En el Sporting, como en tantos otros clubs de Segunda, se trabaja ya en la próxima temporada y uno de sus objetivos es remozar completamente la zaga rojiblanca. Según informó La Nueva España, periódico del mismo grupo al que pertenece CÓRDOBA, dentro de esa reestructuración, Andrés Cuenca tiene asignado un papel muy protagonista. Su continuidad en el Sporting de Gijón es fundamental para su técnico, Borja Jiménez y el club asturiano ya ha hecho saber al Como su intención de que la cesión se prolongue una temporada más.

Al parecer, en Mareo se mantiene un contacto directo con el Como de Fábregas, que todavía no ha tomado una decisión definitiva con el futuro del central, aunque parece que en el club italiano se está abierto a la posibilidad de que Andrés Cuenca sea jugador del Sporting de Gijón la próxima temporada.

Junto al adamuceño, en el Sporting andan a la búsqueda de un central con experiencia que complemente a Andrés Cuenca como pareja titular en el eje de la zaga sportinguista para la 2026-27.

Por lo pronto, el próximo domingo en El Arcángel, Andrés Cuenca apunta a la titularidad en un estadio que en el pasado apuntó a ser el de su debut profesional. La ironía del fútbol moderno indica ahora que Andrés Cuenca jugará como profesional en el coliseo ribereño pero con una camiseta diferente a la que él mismo soñó un día.