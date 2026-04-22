El Sporting de Gijón regresa a El Arcángel: cuando Quini sólo necesitó cinco minutos para marcar al Córdoba CF

“Pudo ser un escándalo, un vergonzoso fracaso, porque a los ocho minutos de juego ya ganaba el Sporting por 0-2” al Córdoba CF. Era el 5 de diciembre de 1976. El Sporting de Gijón era líder de la clasificación en Segunda y ascendería al final de aquella temporada. En el año de su regreso a Primera División, aquel Sporting se clasificó para jugar la Copa de la UEFA tras finalizar en quinta posición y, en la siguiente campaña, sería subcampeón de Liga, tan sólo superado por el Real Madrid y mereció, a ojos de muchos, el campeonato de Liga.

Hace apenas un mes, Movistar estrenó “Por cien millones”, un documental sobre el secuestro de Enrique Castro ‘Quini’ cuando ya era delantero del FC Barcelona. Aquella cantidad de pesetas es la que pidieron los aspirantes a delincuentes por el delantero internacional español. En él se narra, por ejemplo, que llegó “tarde” al club azulgrana, que lo seguía desde hacía años. Pero entonces existía el famoso derecho de retención, que convertía a los futbolistas poco menos que en posesiones eternas de los clubs y Vega Arango, dirigente sportinguista de entonces, no dejaba salir al goleador.

En un año, triunfo en El Arcángel y a la UEFA

Tan sólo dos años antes de lograr aquel espectacular subcampeonato de Liga que desafiaba a muchos de los grandes, el Sporting de Gijón visitaba El Arcángel en Segunda División y ya en los primeros ocho minutos de partido ganaba 0-2. El segundo de los goles, obra de un mito sportinguista, Joaquín. El primero, de una leyenda: Enrique Castro ‘Quini’, que tan sólo necesitó cinco minutos de partido para profanar la portería de Molina en el coliseo ribereño –en sus dos visitas anteriores no logró ver puerta-. “El supercotizado ariete –vale quien sirve- aprovechó un desconcierto de la zaga local para hacerse con el balón y centrarse a modo frente a la puerta del Córdoba para disparar, después, certeramente. Esa efectividad ante las ocasiones es la que distingue a lo bueno, es la que genera victorias, porque de nada sirven las oportunidades si no se aprovechan”, relataba Leafar en la crónica de aquel encuentro frente al Córdoba CF. Entrenaba a aquel Sporting de Gijón Vicente Miera, otro hombre que hizo historia en el fútbol español, ya que primero dirigió la selección olímpica –fue quien llamó a Rafa Berges en aquel encuentro en Antequera frente a Polonia siendo aún jugador del Córdoba CF-, encabezando el combinado que fue oro en Barcelona 92, y antes de aquello llegó incluso a ser seleccionador nacional absoluto: Vicente Miera.

Joaquín cabecea en El Arcángel para lograr el primer gol ante el Córdoba CF -con Quini a la derecha-, el 5 de diciembre de 1976. / Ricardo

Pero hace 50 años, ya se veía, según contaban los más veteranos, que el Sporting de Gijón no sólo subiría a Primera, sino que sería campeón de forma sobrada. Aunque tenía a Quini en la delantera -terminaría siendo el máximo goleador de Segunda aquella campaña-, el Sporting de Gijón sufrió en El Arcángel aquel día de diciembre de 1976, en plena Transición. De hecho, Las Tendillas aún mostraba el rótulo de Plaza de José Antonio y se convocaba a “más de 400.000 cordobeses” a las urnas para la primera de las votaciones que debían de dar el visto bueno a la Ley de la Reforma Política.

Tras el descanso, sufrimiento sportinguista

Aquel primer acto se convirtió en “45 minutos de angustia”, según reconoció Leafar en su crónica. El Sporting de Gijón fue muy superior al Córdoba CF hasta el descanso. Pero en el segundo acto, el Córdoba CF “se comió” al Sporting. Primero, se topó con la madera. Luego, el propio Quini erró un contragolpe rojiblanco en el que no puso mucha fe “pues pensaba que estaba en offside”, relata la crónica. En el minuto 75, Calero redujo distancias en el marcador (1-2) y en la recta final del encuentro, otro Castro, Jesús, se convirtió en héroe sportinguista al lucirse en al menos dos intervenciones que llevaban destino de gol.

Quini besa el césped de El Molinón en el día de su despedida del fútbol. / EFE

Un Jesús que llevaba la heroicidad en las venas, ya que encontró la muerte salvando a un niño inglés en una playa cántabra que de no haber mediado la acción del hermano de Quini hubiera muerto. El exfutbolista logró minimizar al máximo el peligro para el niño, pero terminó exhausto y ahogándose él. Era verano de 1993 y tan sólo seis años antes, Quini se despidió del fútbol en un emotivo homenaje recibido en El Molinón frente al Real Madrid.

Ambos fueron los artífices del triunfo del Sporting de Gijón, hace medio siglo, en El Arcángel. Fue la tercera y última vez que Quini pisó El Arcángel como futbolista –luego lo haría como delegado del Sporting- y tan sólo necesitó cinco minutos para celebrar un gol. Cien millones –de pesetas- pedían sus secuestradores por él. ¿Cuántos millones –de euros- valdría un delantero como Quini en el fútbol de hoy en día? El Brujo sí que servía.