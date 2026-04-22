Ya son 17 los cambios de entrenador entre los rivales del Córdoba CF: el Cádiz destituye a Gaizka Garitano

El Cádiz CF, rival del Córdoba CF en LaLiga Hypermotion ha vuelto a forzar un cambio en su banquillo. El club amarillo hizo efectiva la destitución Sergio González como entrenador del primer equipo. El Cádiz CF llevaba varios días sopesando la destitución del catalán al frente del proyecto después de una serie de nefastos resultados, ya que tan sólo sumó una victoria en los siete encuentros que dirigió al equipo, con seis derrotas, la última en Gijón, ante el Sporting, por goleada (3-0). Su sustituto parece ser Imanol Idiákez, técnico que logró el ascenso del Deportivo de La Coruña, hace dos temporada, y al que conoce bien Lucas Pérez, fichado por el Cádiz hace escasos días.

Nota oficial

En su nota oficial, el club amarillo anuncia que «el Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol ha comunicado a Sergio González su destitución como entrenador del primer equipo. Junto al técnico, cesan en el cargo Carlos Sánchez y Sergio Dorado; segundo entrenador y preparador físico. La entidad quiere agradecerle a todo el cuerpo técnico la profesionalidad y el trabajo realizado en esta segunda etapa en el club y le desea mucha suerte en su futuro profesiona"-

».

Imanol Idiakez habla con Lucas Pérez en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

La salida de Sergio González amplía una nómina de técnicos cesados que no ha dejado de crecer durante el curso. Abrió la serie Johan Plat en el Castellón, seguido por Raúl Llona en la Cultural. Después llegaron los relevos de Asier Garitano en el Sporting de Gijón, Gabi Fernández en el Zaragoza, Fran Justo en el Mirandés y Sergio Guilló en el Huesca.

17 en Segunda

La secuencia continuó con las destituciones de Sergio Pellicer en el Málaga, Paco López en el Leganés, la promoción momentánea al primer equipo de Ion Ansotegi en la Real Sociedad B, Ibai Gómez en el Andorra, Guillermo Almada en el Valladolid -con rumbo posterior a Oviedo-, Jesús Galván en el Mirandés y, posteriormente, Luis García Tevenet, también en el conjunto pucelano, así como el Cuco Ziganda, en la Cultural Leonesa, que fue relevado por Rubén de la Barrera, y Rubén Sellés, en el Zaragoza, sustituido por David Navarro. El último movimiento, el número 17 en LaLiga Hyupermotion, es este de la salida de Sergio González, que aparentemente será relevado por Imanol Idiákez.

Imagen de la presentación de Sergio González como técnico del Cádiz CF, hace menpos de dos meses. / CÁDIZ CF

Sergio González deja al Cádiz en el puesto 18 en la tabla de Segunda División, con 38 puntos, sólo tres por encima de la zona de descenso, después de sumar una victoria y seis derrotas en las siete jornadas en las que ha dirigido al Cádiz CF en esta temporada.

Imanol Idiákez, cerca

El sustituto inmediato en el banquillo del JP Financial Estadio parece que será Imanol Idiákez, el que fuera entrenador del AEK Larnaca hasta el pasado mes de marzo, en su segunda etapa en el club chipriota, ya que también lo dirigió hace una década. Idiákez también entrenó, entre otros, al Guijuelo, Real Unión, Toledo, Lleida Espíritu, Zaragoza, Leganés y Deportivo de La Coruña, al que devolvió al fútbol profesional al final de la temporada 2022-23 y en cuya plantilla se encontraba Lucas Pérez, con el que coincidirá ahora de nuevo en el Cádiz CF.