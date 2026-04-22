Íker Álvarez, sobre su primera temporada en el Córdoba CF: "Igual en algún momento no he estado tan bien como lo había estado anteriormente"

Íker Álvarez, portero del Córdoba CF, compareció este miércoles en sala de prensa para valorar la situación del conjunto blanquiverde y su próximo encuentro liguero, este domingo, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (14.00 horas), frente al Sporting de Gijón.

El internacional andorrano remarcó que “es verdad que ahora estamos en buen momento. Llevamos tres victorias consecutivas y y eso, pues, eso mismo demuestra que no es fácil, y a partir de ahí queremos seguir con esta dinámica, queremos seguir ganando, y ya, a partir de aquí veremos dónde, lo que podemos hacer este año”.

Un dato "curioso"

También valoró el portero blanquiverde los vaivenes de resultados y juego del equipo en esta temporada. “Sí, no deja de ser curioso. Justo veníamos, creo, que de la peor dinámica de toda la temporada”, con siete derrotas y un empate en ocho jornadas, para pasar “a tres victorias consecutivas. Es un dato curioso. Es un dato que no sabía, pero está bien saberlo y ser conscientes de ello”.

Íker Álvarez, junto a Fomeyem, en uno de sus primeros partidos como titular en el Córdoba CF, esta temporada. / A.J. GONZÁLEZ

En esa crisis del Córdoba CF, Íker Álvarez aseguró que “es verdad que yo he estado bastante tranquilo. Soy una persona que intenta analizar las cosas con la cabeza fría después. La verdad es que hay muchos goles que eso ha sido cosa de de todos, posiblemente, que no hemos estado bien”, admitió. “Yo, como portero, al final también muchas veces sales señalado, pero bueno, intentar asimilarlo, estar tranquilo, hacer las cosas bien cada día para volver a estar bien el fin de semana, y, partir de ahí, mantener la cabeza fría, intentar volver a la dinámica positiva como así lo hemos logrado y estar firmes”.

Se le recordó a Íker Álvarez que durante la crisis del Córdoba CF llegó a perder la titularidad, pero la lesión de Carlos Marín le hizo regresar a ella. “Siempre intento trabajar día a día, intento mirar las cosas con otra perspectiva, no solo con lo que sucede dentro, sino también a partir de los entrenamientos, de las dinámicas y de los estados de forma”, comentó el internacional andorrano, que prosiguió admitiendo que “es verdad que igual en algún momento no he estado tan bien como lo había estado anteriormente”. Íker Álvarez prosiguió relatando que “intentas estar tranquilo, hacer bien el el próximo entrenamiento, y eso me ayuda a tener la confianza necesaria para, en el caso de que me volviese a tocar, hacerlo bien. Y creo que así ha estado. Creo que después he conseguido estar en un buen estado de forma, y eso también se debe a que a que las cosas son fruto del trabajo, de estar bien día a día, de no fustigarte muchas veces, que es lo que nos sucede a los profesionales cuando entras en este bucle, y a partir de ahí seguir, seguir estando bien”. Además, Álvarez afirmó que “los días pasan, al día siguiente vuelve a salir el sol, y a partir de ahí seguir trabajando”.

Salir de la zona de confort

El portero del Córdoba CF siguió comentando que, su salida del Villarreal B “es algo complicado”, porque se sale de su “zona de confort”. “Creo que, al principio, pues, como todo tiene un proceso de adaptación, creo que también los compañeros me hicieron muy sencillo desde el inicio, desde desde el primer entrenamiento de la pretemporada creo que me acogieron muy bien. Y a partir de ahí, pues, hemos tenido una competencia muy grande con Carlos -Marín-, creo que es un gran portero, creo que los dos hemos aprendido y hemos mejorado desde entonces, desde principio de año”, opinó el andorrano.

Íker Álvarez, junto a Rubén Alves, durante un encuentro del Córdoba CF en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

“Sabía el potencial que tenía, sabía que podía ayudar al equipo y sabía que, posiblemente, al principio, me iba a costar entrar”, admitió un Íker Álvarez que explicó después que “empecé a trabajar, intenté ayudar al equipo desde desde donde me tocaba, haciendo lo mejor posible en los entrenamientos para que no solo el mister, sino que los jugadores y el equipo fueran capaces de confiar en mí. Después se me dio la oportunidad, creo que que estuve bien, creo que tuve buenas actuaciones durante un buen tramo de de la temporada, y sí que es verdad que luego caímos en esta mala dinámica, en la que posiblemente, pues, igual creo que hubo un un bajón de forma general en el cual también me incluyo, y a partir de ahí, a la que hemos sido capaces de salir de esta mala dinámica, hemos sido capaces de volver a nuestro nivel, a nuestro estado de forma y ya competir contra todos los equipos y demostrar que somos capaces de ganarle a cualquiera”.

“Soy de los que piensan que muchas veces las cosas suceden porque entras en mala dinámica, al final la cabeza tampoco te ayuda”, aseguró Íker Álvarez, que afirmó después sobre la crisis del Córdoba CF en febrero y marzo que “al final también te va castigando mentalmente. Creo que hemos seguido entrenando e intentando hacer las cosas todo lo bien posible, o sea, todo lo mejor posible”.

"¿Por qué no sumar los 18 puntos?"

“Hemos seguido trabajando, muchas veces más incluso que cuando estábamos ganando, pero aun así no éramos capaces de de darle la vuelta, de que llegasen los resultados”, relató el internacional andorrano. “Eso, al final, mentalmente, quieras o no, te va bajando el ánimo. Una vez bajas el ánimo, como lo hemos visto en otros equipos, es muy difícil salir de esta situación. Fuimos capaces el día de Cádiz y eso nos dio, creo que nos quitó un peso encima, nos dio un alivio, y así se ha demostrado tanto en el juego como creo en la fluidez de nuestro juego”.

“Creo que el Sporting es un gran equipo, así lo muestra la clasificación. Creo que ha tenido también en algún momento algún tramo más complicado, pero creo que ahora llega en muy buen estado de forma después también de ganar el el partido anterior”, comentó Íker Álvarez sobre el próximo rival liguero del Córdoba CF, sobre el que analizó también que “tiene grandes jugadores, tiene grandes delanteros que encima han llegado en un buen estado de forma”.

“No, la verdad es que en la próxima temporada no miramos. Nos quedan seis partidos muy importantes”, valoró Íker Álvarez sobre la recta final de Liga. “Al final es algo con lo que te quedas, con lo que te vas al verano y eso, para mí es muy importante irte con esta buena dinámica”, señaló el portero plan quiverde.

“¿Por qué no podemos conseguir los dieciocho puntos que nos quedan?” terminó preguntándose Íker Álvarez, que recordó que “eso pasa primero por empezar ganando tres. Yo soy de los que piensan que no hace falta mirar al partido siguiente, porque si no ganas este, al final es imposible conseguir los dieciocho”.