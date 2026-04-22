Dani Requena, un difícil anhelo para el futuro Córdoba CF: clubes de Primera y el extranjero pujan por sus servicios

Uno de los nombres propios de la temporada en el Córdoba CF está siendo Dani Requena. El mediocampista ha sido una pieza clave dentro del esquema de Iván Ania, siendo, hasta la fecha, la pareja habitual de Isma Ruiz en la medular blanquiverde. El granadino, cedido este curso en el club de El Arcángel procedente del Villarreal, se ha alzado como una de las piezas de mayor recorrido dentro de los planes del técnico asturiano, hasta el punto de haber recibido la llamada del combinado nacional sub-21 y, además, despertado el interés de varios clubes de superior categoría, que ya han mostrado su voluntad de hacerse con sus servicios de cara a la próxima campaña.

En cualquier caso, todo apunta a que el futuro del de Cenes de la Vega se encuentra en un plantel de Primera División. De hecho, según ha adelantado el medio castellonés Esportbase, al club amarillo ya le habrían llegado varias propuestas de cara al año que viene, entre los que se encuentran el Espanyol, que este curso, sin ir más lejos, ya ha mentenido en sus filas a Carlos Romero y Ramón Terrats, propiedad del cuadro de La Cerámica.

Junto al club perico, además, también sigue de cerca la situación del «30» califal el Elche, actualmente en la pelea por la permanencia en la élite, pero que igualmente se encuentra atento a la situación del futbolista, casi de forma independiente a la división en la que participe en la 2026-2027. Asimismo, equipos de Inglaterra y Portugal comparten interés en su situación.

Una temporada de crecimiento

Otra de las opciones de futuro que se bajaran para el granadino, es su continuidad en el primer equipo del Villarreal, que no tiene asegurada la estancia de su entrenador, Marcelino García Toral, y que podría ser una de las claves durante el próximo verano. Para más inri, el mediocampista firmó su renovación con el club dirigido por Fernando Roig hasta junio de 2027, por lo que a partir del próximo curso entra en su último año de contrato, tras zanjar su periplo en El Arcángel en junio.

Precisamente, desde su presentación como blanquiverde, la comisión deportiva ya lo tildaba como un activo de futuro. Es más, el Córdoba CF buscó incluir una opción de compra en la operación de cesión, sin éxito, con la idea de seguir peleándola a medio plazo. Desde inicios de campaña, Requena se convirtió en un fijo en el esquema de Iván Ania, por lo que esta voluntad se ha acrecentado.

Hasta la fecha, el mediocentro ha disputado 31 encuentros de Liga, 27 de ellos de inicio, con un saldo de dos goles. Ha sido ese rendimiento el que mes atrás hizo que David Gordo, seleccionador sub-21 del combinado español, decidiera incluirlo en su lista para los compromisos internacionales de la La Roja de cara a la clasificación para la Eurocopa de 2027. Participó en ambos encuentros, sumando 47 minutos con la elástica nacional, que no vestía desde una convocatoria en 2022 con la selección sub-19, dirigida en aquel momento por Santi Denia.