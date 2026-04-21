De rechazar al Córdoba CF a pelear por evitar un segundo descenso consecutivo: la paradoja de Diarra en Cádiz

Con el campeonato más que avanzado en LaLiga Hypermotion y la última media docena de cruces del calendario regular al caer, el Córdoba CF sabe ya que, como mínimo -y prácticamente de forma definitiva-, participará el próximo curso en el fútbol de plata. A un ligero resquicio matemático, que no virtual, se agarra todavía el bloque de Iván Ania, a nueve puntos de un play off que parece una quimera, pero con la tranquilidad de aventajar en otros 16 a la zona de descenso, ya a un mundo. Es esa una realidad, en términos de calma, no obstante, muy diferente a la de los últimos tres rivales del bloque cordobés, que ha logrado zanjar su crisis de resultados a base de aprovechar las urgencias ajenas: ante la Cultural, el Zaragoza y el Cádiz.

Es precisamente en el último de estos donde se encuentra una situación al borde de lo paradójico en esta recta final de Liga, con raíces blanquiverdes: el caso de Youssouf Diarra en el combinado cadista.

Un presente poco halagüeño

Y es que el mediocampista maliense firmó el pasado verano por el club del Nuevo Mirandilla, ahora conocido como JP Financial Estadio por motivos de patrocinio, tras finiquitar su breve etapa en el Tenerife, con el que no logró evitar el descenso a Primera Federación. Fue un mercado estival movido, en el que también mostró interés el propio Córdoba CF por hacerse con sus servicios. Sin embargo, en términos económicos y, a priori, competitivos -el Cádiz venía de descender hace dos años-, se acabó decantando el de Bamako por la oferta cadista, sin dar pie a un hipotético regreso a El Arcángel como local.

Una operación con la que estampó su firma hasta 2029 como nuevo futbolista amarillo y que ahora, ante la amenaza del descenso, parece guardar ciertas similitudes con lo que curso atrás vivió como chicharrero… Los de Sergio González, de hecho, arrastran la peor dinámica de toda la categoría actualmente, con seis derrotas consecutivas a la espalda y tan solo a tres puntos de la zona de peligro, con todavía 18 en juego.

De forma irregular está contando, además, en los planes del barcelonés, al igual que ocurrió con Garitano, quien tampoco terminó de encontrar el encaje para quien fuera capital en el ascenso califal al fútbol profesional en la 2023-2024 bajo la batuta de Iván Ania en el Córdoba CF.

Su balance lo explica: ha disputado 25 encuentros en el presente campeonato doméstico, 15 de ellos de inicio -menos de la mitad-, con 1.462 minutos de balance, dos goles y una asistencia.

Paralelismos con Tenerife

En esencia, una situación de difícil lectura en las filas cadistas, que -con sus matices- bien podría recordar a la que año atrás experimentó en el conjunto tinerfeño. «Lo fácil hubiera sido seguir en Córdoba, pero quería dar un paso adelante», fueron algunas de las primeras palabras del futbolista tras su puesta de largo institucional como futbolista chicharrero, en el preludio de una campaña 2024-2025 que llevaría a los insulares por territorios mucho más terrenales que los inicialmente esperados…

Tras sellar el regreso al fútbol profesional de la mano del cuadro califal, así como desechar la oferta de continuidad cordobesista, el hoy jugador del club gaditano puso rumbo al Heliodoro Rodríguez López, donde firmó hasta junio de 2027. Sin embargo, el transcurso del campeonato acabó invirtiendo los roles: los blanquiverdes lograron una salvación cómoda, e incluso aspiraron a algo más en la recta final de Liga, mientras el combinado canario acabó certificando su descenso de categoría. Una situación que abrió la puerta a Diarra, traspasado poco más tarde al propio Cádiz.

La paradoja cierra su círculo en el momento actual, cuando el Tenerife se encuentra como líder destacado del Grupo 1 de Primera Federación, con nueve puntos de ventaja sobre el segundo clasificado -a falta de solo cinco jornadas-, el Celta Fortuna, y a poco más de un paso de sellar su regreso a la división de plata. Mientras, en Cádiz vuelan las calculadoras en busca de puntos que llevar al casillero para zanjar la permanencia…

Youssuf Diarra, en su presentación con el Tenerife antes del pasado curso. / efe

Sus números en El Arcángel

Más sencilla es la actualidad ribereña, aún con el lejano acicate de acceder a la fase de ascenso -haría falta una carambola histórica-, pero con su estancia en el segundo escalón del fútbol nacional más que consolidada. Tres cursos, por tanto, hilará en el peor de los casos el Córdoba CF, que encontró en Diarra uno de sus estandartes hace solo un par de ejercicios.

El maliense fue clave durante sus dos únicas temporadas como blanquiverde, fijo en primera instancia para Germán Crespo y Manuel Mosquera y, sobre todo con Ania, uno de los nombres propios de la categoría. Bajo la batuta del asturiano, es más, acabó siendo el segundo futbolista de campo más empleado a lo largo del campeonato, con 3.023 minutos de balance, repartidos entre 37 partidos, 35 de ellos como titular, además de anotar cinco goles de peso específico en competición.