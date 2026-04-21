La Fiscalía solicita nueve años de prisión para Álvaro Aguado, exjugador del Córdoba CF, por una presunta agresión sexual

La Fiscalía ha solicitado una pena de nueve años de prisión para Álvaro Aguado, exfutbolista del Espanyol y del Córdoba CF, al que acusa de haber cometido una agresión sexual contra una trabajadora del club catalán en junio de 2024. Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el ministerio público considera que los hechos se produjeron en el interior de una discoteca de Barcelona y que derivaron en secuelas psicológicas para la víctima.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía, los hechos se remontan a la madrugada del 24 de junio, en el contexto de la celebración por el ascenso del Espanyol a Primera División en la discoteca Opium. Allí, acusado y denunciante coincidieron en una zona reservada del local, donde estuvieron bailando antes de que, siempre según el relato del ministerio público, el futbolista cogiera de la mano a la mujer y la condujera fuera de ese espacio.

La acusación sostiene que la mujer se encontraba en un estado de «mareo transitorio» a causa del consumo de alcohol, aunque sin llegar a perder la consciencia. Tras un primer intento fallido de acceder a las escaleras del aparcamiento, impedido por personal del local, el jugador la habría llevado hasta el baño masculino, donde, según la Fiscalía, se produjo la agresión sexual con penetración vaginal y oral y sin uso de preservativo.

El relato de la acusación

Siempre según las conclusiones provisionales del ministerio público, la víctima habría pedido en varias ocasiones que el acusado se detuviera, manifestando que no quería mantener relaciones sexuales. La Fiscalía añade que la mujer se encontraba en «estado de shock» durante los hechos. El escrito recoge que, tras cesar en su actitud, el futbolista se vistió y se dirigió a ella con la frase: «Tú no me conoces, y yo a ti tampoco».

Aguado, en su llegada a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para prestar declaración, en mayo de 2025. / Toni Albir

A raíz de lo sucedido, la denunciante presenta, según la acusación, secuelas psicológicas derivadas de la agresión. Por estos hechos, la Fiscalía imputa a Aguado un delito de agresión sexual con penetración y solicita una condena de nueve años de prisión. Además, interesa la imposición de una medida de libertad vigilada durante diez años una vez cumplida la pena privativa de libertad.

En el ámbito de la responsabilidad civil, el ministerio público reclama una indemnización total de 65.000 euros, desglosada en 55.000 euros por daño moral y 10.000 euros por las secuelas psicológicas. Asimismo, solicita la prohibición de aproximarse a menos de 1.000 metros de la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de ocho años tras el cumplimiento de la condena.

El exjugador blanquiverde, que militó en el Córdoba CF entre 2017 y 2019 tras su paso por el filial, se encuentra actualmente en libertad provisional a la espera de la celebración del juicio.