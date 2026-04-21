El Córdoba CF activa el ‘plan gol’: la delantera, una prioridad para el próximo mercado

Entrado el último mes y medio de competición y con la tranquilidad clasificatoria en el bolsillo, el Córdoba CF ya trabaja con un ojo en el presente y otro en el futuro. Desde hace semanas, la comisión deportiva blanquiverde ha activado la maquinaria de planificación con vistas al próximo curso, y hay una idea que se repite con fuerza en los despachos de El Arcángel: la delantera será una de las grandes prioridades del mercado estival.

No es un diagnóstico nuevo, eso sí. Y es que ya durante el pasado mercado invernal el club trató de incorporar un delantero de referencia que complementara sus recursos en el frente ofensivo. Finalmente, la única llegada cercana a esa idea fue la de Diego Percan, un perfil más móvil y versátil, pero no el ‘9’ puro que se buscaba para reforzar la estructura ofensiva. Una operación que quedó pendiente… y que ha vuelto a la primera línea de trabajo.

Un frente abierto en la plantilla

Porque la configuración actual del ataque anticipa movimientos. El caso más evidente es el de Nikolai Obolskii, que finaliza contrato en junio y apunta a abandonar la disciplina cordobesista -salvo petición expresa de Iván Ania- tras tres mercados consecutivos en la rampa de salida. Su futuro podría estar en Primera Federación, donde mantiene cartel.

También termina vinculación Sergi Guardiola, cuya situación es más compleja. Su reciente repunte de rendimiento, además desde una posición más retrasada como enganche, ha reabierto el debate sobre su continuidad. En cualquier caso, su futuro parece desligarse del rol de delantero centro, por lo que, de darse una hipotética renovación, quedaría fuera de la ecuación en punta.

En paralelo, emerge la figura de Adrián Fuentes, gran referencia ofensiva del equipo este curso. El madrileño, con contrato hasta 2027, suma 12 goles y tres asistencias en su estreno en el fútbol profesional, cifras que no han pasado desapercibidas. En el club se trabaja en ampliar su vinculación, aunque son conscientes de que una oferta potente podría complicar su continuidad.

Adrián Fuentes, durante un lance del pasado Cultural Leonesa-Córdoba CF. / LOF

El mercado: entre oportunidades y perfiles

Con este escenario, el Córdoba CF acudirá al mercado en busca de delanteros que eleven el nivel competitivo. La estrategia, como en ventanas anteriores, pasará por explorar principalmente el nicho de jugadores libres, dada la dificultad de afrontar traspasos.

En ese abanico aparecen nombres de distinto perfil dentro de LaLiga Hypermotion. Entre los más destacados, futbolistas como Brian Ocampo (Cádiz) -apunta al fútbol mexicano-, Leo Baptistao (Almería) o Sandro Ramírez (Las Palmas) -regresa de una grave lesión de rodilla-, todos ellos finalizando contrato. En un segundo escalón, opciones como Mario González (Burgos), Mario Soberón (Zaragoza), el ex blanquiverde Eneko Jauregui (Málaga), Marc Cardona (Andorra) o el villarrense Manu Nieto (Andorra) también figuran en el radar.

A ellos se suman perfiles más veteranos, como Lucas Pérez (Cádiz), a sus 37 años; Cristian Herrera (Deportivo), con 35; Roger Martí (Cádiz), también de 35; o Rubén Sobrino (Cultural Leonesa), de 33, entre otros. Junto a ellos, el mercado ofrece alternativas más versátiles, como Brian Cipenga (Castellón) o Álex Sola (Granada), este último en la órbita del Almería, futbolistas capaces de ocupar varias posiciones en el frente ofensivo y que, en caso de no prolongar su vinculación actual, se perfilan como piezas especialmente cotizadas.

Brian Ocampo celebra un gol con el Cádiz esta temporada. / cádiz cf

La cantera y la vía de las cesiones

El análisis no se limita al mercado externo. El club, de hecho, también observa su propio ecosistema, con nombres como Mariano Carmona (Alcorcón) y Víctor Sánchez (Marbella) con cierta incidencia goleadora en Primera Federación, lo que podría abrirles la puerta a dar el salto, o al menos estudiarlo, una vez finiquitados sus préstamos. Lidueña y Viti, destacados en el filial, también sobre la mesa.

Además, la vía de las cesiones volverá a ser un recurso a explotar. Una fórmula habitual en los últimos cursos, especialmente para incorporar jóvenes talentos -que difícilmente llegarían en propiedad- procedentes de clubes de Primera División. No obstante, este tipo de operaciones suele activarse en la fase final del mercado, una vez definidas las plantillas en la élite.