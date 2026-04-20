Del Moral resurge con el Córdoba CF en León: dos pases de gol y mensaje a Iván Ania

El Córdoba CF se marchó del Reino de León con tres puntos más en la maleta, pero también con una certeza reforzada en plena recta final de campeonato en LaLiga Hypermotion: Alberto del Moral vuelve a asomar como una pieza útil en los planes de Iván Ania. Así lo dejó de manifiesto el toledano frente a la Cultural y Deportiva Leonesa (1-2), con la que dejó una actuación de calado, marcada no solo por el peso de su rol en mediocampo -como relevo del sancionado y tocado Isma Ruiz-, sino también por una incidencia directa en las dos jugadas que terminaron inclinando el marcador frente al bloque dirigido por Rubén de la Barrera.

Cogiendo ritmo

Porque cuajó el futbolista propiedad del Real Oviedo frente al bloque cazurro, pese a la irregular imagen colectiva, su encuentro más completo desde su desembarco en El Arcángel allá por enero de la pasada campaña, en el primer episodio de su doble cesión, todavía en curso. No fue, en todo caso, una cita de protagonismo estridente, pero sí reseñable. Además, un dato añadido: fue su primer partido íntegro como blanquiverde desde el 3 de enero de 2026, en la victoria inaugural del año ante el Burgos.

Y es que desde su aterrizaje en el ecuador de la ventana invernal del ejercicio 2024-2025, el Córdoba CF ha disputado un total de 56 encuentros de Liga en Segunda. De ellos, no obstante, y muy marcado por los condicionantes físicos -entre molestias y lesiones-, el castellano-manchego solo ha podido participar en 22, con únicamente dos (Burgos y León) con los 90 minutos como saldo. Es decir, hasta la fecha se ha perdido el 60,72% de las citas disputadas por el bloque califal con él en plantilla…

En términos de titularidad, los números tampoco se maquillan mucho: ha saltado de inicio en ocho ocasiones (36,36%).

En el contexto actual, eso sí, su irrupción el once tampoco se antojaba una cuestión menor, como relevo natural de Isma Ruiz, la pieza más empleada por Iván Ania en lo que va de temporada. Porque forzó la quinta amarilla de su cuenta el granadino semana atrás ante el Zaragoza, tras notar un «pinchazo» en la zona del aductor, y el «20» fue el elegido para relevarlo como sostén de la medular cordobesista. Ahí respondió el ex del Villarreal, en un encuentro de recorrido creciente, de menos a más, en el que acabó firmando los dos pases de gol: el centro llovido que habilitó el remate de Albarrán para la diana en propia meta del local Barzic y el balón al espacio para la carrera de Diego Percan que selló el triunfo.

Su futuro inmediato

De hecho, tras el pleito, el propio mediocampista analizó su actuación, así como el rendimiento general del plantel: «Muy contentos y felices, porque hemos conseguido el primer objetivo. El partido ha sido duro, nos han empujado en muchos tramos, en los que hemos sabido sufrir, el equipo lo ha sacado adelante. Hemos tenido las nuestras, las hemos aprovechado. Contento también en lo personal, por esos dos pases de gol, así que a seguir y a por el Sporting, el domingo», afirmó.

Por lo pronto, seis citas de Liga restan en este segundo préstamo consecutivo en El Arcángel, tras el que regresará a Oviedo, donde firmó hasta 2027. Será precisamente en el Tartiere donde se evaluará su futuro.