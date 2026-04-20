El Córdoba CF se reivindica lejos de El Arcángel: segundo triunfo al hilo y cuarto mejor visitante de LaLiga Hypermotion

Dicen que nunca serás profeta en tu propia tierra. El Córdoba CF volvió a salir con un triunfo de una de sus visitas, esta vez en el Reino de León, y ya son dos consecutivas. El pasado sábado, los blanquiverdes vencieron (1-2) a la Cultural y Deportiva Leonesa, encadenaron su tercer partido ganado y, con ello, continúan escalando posiciones -o recuperando, tras la crisis de resultados reciente- en LaLiga Hypermotion. Con el botín cosechado frente al cuadro cazurro, además, también certificar de forma virtual su permanencia -si no lo estaba ya-, tras llegar a la cifra de 51 puntos, colocando ya el descenso a 16 de distancia.

Una serie de estadísticas -maximizadas en León- que arrojan otro dato, que no es menor: del botín total que presenta el equipo blanquiverde, la friolera de 28 puntos han llejado lejos del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Es decir, un 54% de la colecta conseguida hasta la fecha por parte de los de Iván Ania se ha logrado como visitantes.

Buena parte de esas cuentas, no obstante, se deben a la brillante racha cosechada entre septiembre y el pasado mes de febrero, entre los que se lograron encadenar hasta nueve salidas puntuando de forma consecutiva. Cinco de ellas se contaron por victorias (Zaragoza, Albacete, Mirandés, Huesca y Las Palmas) y cuatro por empates (Real Sociedad B, Málaga, Granada y Leganés).

Un visitante fiable

Estos datos han hecho que, pese a la mala dinámica en la que estuvo inmerso, con cinco derrotas en cinco visitas al hilo -entre el 21 de febrero en Almería y el 31 de marzo ante el Dépor-, el conjunto andaluz sea el actual cuarto mejor visitante de toda la categoría de plata. Es más, en comparación con los números que logró el Córdoba CF el pasado curso, ya ha conseguido más puntos lejos de su estadio, concretamente cinco más, si bien aún con otros dos partidos lejos de casa por delante. Esta campaña, solo el Burgos, con 27; Racing de Santander, con 30; y Deportivo de La Coruña, con 32; han conseguido mejorar los registros los califales. Tres bloques, además, frente a los que los blanquiverdes no han podido arañar nada positivo en sus respectivas visitas este ejercicio.

En el global, aunque orientado a El Arcángel, tres puntos menos ha logrado firmar el combinado cordobés, haciendo un total de 25 por el momento. Se corresponden a siete victorias, cuatro empates y seis reveses. Por darle dimensión: el pasado curso la estadística final arrojó un reparto de 32 puntos en el hogar y 23 en los desplazamientos, hasta el total de 55 definitivo.

Álex Martín da un pase durante el encuentro entre la Cultural Leonesa y el Córdoba CF. / LOF

Qué le espera al Córdoba CF

Por delante, le esperan dos salidas correosas al Córdoba CF: Eibar y Castellón. Y es que ambos son dos de los mejores locales de LaLiga Hypermotion. El conjunto vasco es el equipo más fiable en su estadio, donde no pierde en el campeonato doméstico desde el pasado 7 de diciembre -ante la Cultural Leonesa-, una de las únicas dos derrotas que ha sufrido ante su gente -la otra fue ante el Zaragoza el 22 de noviembre-. Por su parte, el cuadro orellut tan solo ha caído en tres ocasiones, la última, ante el Racing de Santander (1-3), el 28 de febrero. Antes de esta, los de Pablo Hernández no eran superados desde el mes de octubre, cuando cayeron con el Albacete (0-1), entonces por la mínima. La primera del curso fue ante el Valladolid en la segunda jornada (0-1), todavía con Dick Schreuder al mando del proyecto.