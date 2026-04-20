El Córdoba CF evalúa su futuro interno de cara a la 2026-2027: la mirada en filial, y en sus cedidos

Se acerca el fin de la temporada para el Córdoba CF. Con la permanencia virtualmente conseguida y a falta de seis jornadas por disputarse, la entidad blanquiverde no solo tiene la mira en lo que hace la primera plantilla, sino incluso más allá. Y es que cuenta el bloque califal con un variado, atractivo e incluso poblado grupo de futbolistas repartidos por Primera Federación, todos en la recta final de un curso ideado para foguearse -o coger protagonismo- con vista a, en un corto-medio plazo, encontrar acomodo dentro de los planes de Iván Ania. Algo similar, aunque en distinto nivel, ocurre en Tercera Federación, donde el filial cordobés parece haber dado con la tecla desde la la llegada de Diego Tristán al banquillo y aborda las últimas semanas de competición regular en el Grupo 10 con el objetivo de dar por zanjado el asunto de la permanence.

El filial reacciona ante el cambio de técnico

Empezando precisamente por el cuadro dependiente, los pupilos del preparador sevillano -incorporado en octubre en un rol orientado a la tecnificación de delanteros- han sacado pecho en las últimas fechas, con dos victorias consecutivas. La última se dio el pasado domingo, sin ir más lejos, en la que derrotaron al colista, el Coria (4-0), con un abultado marcador en la Ciudad Deportiva. En cuanto a números, tres de esos tantos llegaron por cuenta del fichaje estrella del mercado invernal, Lidueña, y otro de Viti, que consumaron la goleada de un Córdoba B que se distancia de la zona de descenso a tres puntos.

De hecho, ambos anotadores están siendo dos de los jugadores más determinantes del filial califal. Entre ambos suman 15 dianas como blanquiverdes, es decir un 38% del total de los goles producidos en lo que va temporada. Siete corresponden a Lidueña, mientras que ocho ha logrado apuntarse el propio Viti -cumple contrato en junio-. En lo relativo al primero, eso sí, se añaden a su cuenta particular de este curso, iniciada durante la primera vuelta en el Utrera -se incorporó en enero al club de El Arcángel-, donde anteriormente había logrado poner su firma a la friolera de otras 11 dianas, haciendo un total de 18 por el momento. O lo que es lo mismo: es el pichichi destacado de la categoría.

Otra pieza clave en el entramado del conjunto ribereño, aunque con menor incidencia numérica, es Mario Peregrina, mediapunta y una de las piezas mejor valoradas de la cantera en los últimos cursos. El de Minas de Riotinto renovó con la entidad a inicios de año, tras algo más de dos meses sin incidencia competitiva -dada la tensión de las negociaciones-. Una vez sellada su continuidad, no obstante, ha vuelto a ser capital.

Tanto el onubense, como especialmente Lidueña, se esperan en la próxima pretemporada blanquiverde, con el objetivo de convencer a Ania para encontrar acomodo en los planes de la primera plantilla.

Lidueña sostiene el balón tras anotar tres tantos con el Córdoba B. / CCF

Apuestas de futuro en la categoría de bronce

La otra vertiende del relato gira en torno a los cedidos. Y es que el Córdoba CF cuenta hasta con seis nombres, todos ellos en Primera Federación y con diferentes situaciones, a préstamo lejos de El Arcángel actualmente. El último en llegar fue Víctor Sánchez (fichó hasta final de curso, con opción de continuar), que tras una gran primera parte de temporada con el Móstoles en el grupo madrileño Tercera Federación -donde anotó 18 dianas en 19 jornadas-, fue incorporado por la entidad blanquiverde para salir en forma cedido al Marbella, en la categoría de bronce. Pese al salto de categoría y llegar a un equipo en la zona baja de la clasificación, el sevillano se ha hecho con la titularidad y es un jugador importante dentro del esquema del club malagueño, en el que ha anotado en tres ocasiones. La última, de hecho, el pasado fin de semana, con una diana de bella factura ante el Nástic de Tarragona.

Otro futbolista que está teniendo un gran desempeño lejos de El Arcángel es Mariano Carmona (finaliza contrato, pero el club se reserva la opción de renovarlo), que ya dejó destellos en pretemporada a las órdenes de Iván Ania. En su curso en el Alcorcón, el atacante es el máximo goleador de la plantilla, igualado con dos de sus compañeros, Vladys y Esteban Aparici, con seis dianas. Asimismo, el murciano ha dejado una asistencia en lo que va de campaña, números que mantienen al equipo de Santo Domingo en media tabla.

También en el club alfarero se se encuentra Njti (vinculación hasta 2027), que tras un paso satisfactorio de seis meses por el Atlético Sanluqueño -que abandonó tras la reformulación de plantilla gaditana-, puso rumbo a Alcorcón. Su situación ha cambiado, ya que apenas ha contado con minutos desde su llegada, son tan solo 93, divididos en ocho partidos. En una circunstancia similar se encuentra el defensor Matías Barboza (hasta 2027), una de las perlas blanquiverdes de mayor proyección, que en el filial del Atlético de Madrid tan solo ha partido en ocho encuentros desde el inicio, disputando en total quince duelos, con un saldo de 787 minutos hasta la fecha.

Pugna precisamente el segundo equipo rojiblanco por un sitio en Segunda División la próxima campaña, al igual que también lo está haciendo el Eldense, que cuenta con un Ramón Vila (firmado hasta 2028) que está siendo uno de los protagonistas del actual líder de la categoría. Menos protagonismo, sin embargo, está teniendo George Andrews (hasta 2027) en el Europa, al que una lesión de rodilla cortó su progresión en febrero.