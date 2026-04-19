Los enemigos se alían con el Córdoba CF: el más beneficiado por los goles en propia puerta de sus rivales en el fútbol profesional

El Córdoba CF volvió a salir con los tres puntos bajo el brazo en LaLiga Hypermotion el pasado sábado en León y ya encadena tres semanas consecutivas caminando por la senda de la victoria. Y es que con algo más trabajo del deseado, y un punto de epicidad sobre la bocina, se impuso el bloque de Iván Ania a una Cultural Leonesa (1-2) extremadamente combativa, a la que dejaron por el camino el agridulce tanto del leonés Diego Percan -sobre la bocina-, y también la diana en propia meta del local Matía Barzic, que abrió el marcador. Fue precisamente esa acción del zaguero hispano-croata, al inicio de la segunda mitad, la que reforzó una estadística singular en la que ya venía brillando el club cordobés este curso: aprovechar los autogoles rivales.

Porque son los blanquiverdes el equipo que, hasta la fecha, más veces ha sacado partido en el fútbol profesional -junto al Atlético de Madrid- de un tanto anotado por su adversario en su propio arco. De hecho, con el sellado en territorio cazurro amplió su cuenta a cuatro, ahora por encima de los tres que contabilizan tanto Alavés, Albacete, Deportivo como Éibar, ya segundos en esta carrera particular.

Los mejores en goles en propia

El relato comenzó en Andorra, de forma temprana, cuando a los apenas dos minutos de juego un puntapié del local Petxarroman se introdujo en la red del cuadro tricolor, en un encuentro que terminó con derrota y remontada (1-4) en el Principado, allá por la quinta jornada de Liga de la presente campaña. Fechas más tarde tuvo lugar el siguiente episodio. Fue obra de Francho Serrano, en un intento de despeje desafortunado a la salida de un saque de esquina cordobesista que acabó por dar la victoria por la mínima a los califales ante el Zaragoza en el Ibercaja Stadium (1-0).

La tercera, la que lucía como la más reciente hasta la anotada por Barzic, fue la única sucedida en El Arcángel, en el duelo entre el Córdoba CF y el Deportivo de la Coruña (1-3) que se llevó el combinado gallego, pese a la diana en su propia meta del internacional con Bélgica Sub-21 Lucas Noubi -que también anotó en Riazor hasta los blanquiverdes, aunque entonces, en la portería de Iker Álvarez-, tras un centro tenso del ex blanquiverde Carlos Isaac.

Números, eso sí, que contrastan con los del pasado curso, cuando los de Iván Ani se beneficiaron de la mitad de goles de los que han hecho hasta el momento en esta parcela, con solo dos dianas del rival.Estas se dieron ambas en el coliseo blanquiverde de nuevo, donde los tantos de Saúl García en la visita del Racing de Santander (1-2) y Luca Zidane en la goleada califal ante el Granada (5-0) supusieron los dos únicos goles en propia puerta de la temporada 2024-2025.

Cristian Carracedo en un lance del juego durante el Cultural Leonesa-Córdoba CF. / LOF

En el presente, por otra parte, la estadística inversa es la misma: otras dos dianas introducidas por los propios futbolistas del Córdoba CF en su arco. Ambas tuvieron lugar en la primera vuelta de Liga, correspondientes a la firmada por Sergi Guardiola en la visita a la Real Socieda B (1-1) y la de Iker Álvarez en el triunfo frente al Huesca (1-2).

Los tiros al poste, un obstáculo

Asimismo, este tipo de acciones no son solo fortuitas, ya que, en la mayor parte de ocasiones suelen darse tras despejes forzados, como los que han favorecido al conjunto blanquiverde en estas últimas dos campañas. Y es que, el estilo de juego ofensivo del técnico ovetense da lugar a la producción de este tipo de jugadas, como la llegada incisiva de los laterales al ataque o la aglomeración de jugadores dentro del área, generando un caos en la zona de castigo.

También se miden estas acciones, o más bien, se traducen, por disparos. Es esta una estadística en la que el Córdoba CF también es líder, con 420 hasta la fecha en LaLiga Hypermotion, aunque seguido de cerca por el Almería (416). Una notable cantidad de ellos, no obstante, han ido a parar a la madera, con hasta 20 ensayos estrellados con el poste esta temporada. Solo el Albacete, sin ir más lejos, contabiliza más en la 2025-2026, con 21.

En el pasado ya fueron los de Iván Ania el segundo equipo que más veces topó con el palo, además, registrando entonces 19 incidencias, una menos que las actuales, aún con seis jornadas de campeonato regular por delante.