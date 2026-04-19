Actualidad blanquiverde
Diego Percan, entre el Córdoba CF y la ironía: su segundo gol como blanquiverde, el que sentenció a su Cultural Leonesa
El punta, leonés y canterano de la entidad cazurra, podría haber firmado el descenso del club en el que dio sus primeros pasos tras firmar la diana del triunfo califal en el Reino de León
El Córdoba CF sigue encontrando argumentos para sostener su reacción en este tramo final de curso. Esta vez lo hizo en el Reino de León, donde se llevó otros tres puntos de valor tras imponerse a una combativa Cultural y Deportiva Leonesa (1-2) en un encuentro resuelto desde la agonía, con dramatismo en el desenlace y con un protagonista de esos que el fútbol suele reservar para las historias más incómodas… Fue Diego Percan, leonés y formado en la cantera culturalista, quien acabó inclinando el partido en el tiempo de descuento con un gol que tuvo doble filo: dio la victoria al conjunto blanquiverde y, además, dejó virtualmente hundido al equipo en el que dio sus primeros pasos como futbolista.
De hecho, no fue un tanto cualquiera. Llegó ya sobre la bocina, cuando el partido parecía encaminado a un reparto de puntos que, dado el contexto -pudo saldarse con goleada local-, se antojaba botín suficiente para los de Iván Ania, desdibujados tras el paso por vestuarios. Entonces apareció un balón al espacio de Alberto del Moral, también decisivo previamente en la acción del tanto en propia puerta de Barzic, directo para activar la carrera del «6», que interpretó la ventaja y acabó resolviendo ante Badía.
Fue su segunda diana de la temporada, la primera que se traduce en puntos -la otra, en Almería, no se capitalizó tras la derrota-, pero, lógicamente, en está no hubo espacio para la celebración.
Un golpe sobre la bocina
El atacante leonés, que partió desde el banquillo, aprovechó al máximo su irrupción en el último tramo del encuentro. Sustituyó a Adrián Fuentes, muy activo durante la primera mitad atacando los espacios a la espalda de la zaga local, pero que fue perdiendo presencia con el paso de los minutos. En ese contexto, Percan aportó frescura y profundidad, explotando precisamente esa defensa adelantada que la Cultural mantuvo durante buena parte del último tramo del choque.
Su premio llegó en el añadido, con una definición ajustada en el mano a mano que, aunque algo mordida, resultó suficiente para superar a Édgar Badía. Se trata, además, de su primer gol decisivo en clave de puntos con la camiseta blanquiverde, después de haberse estrenado semanas atrás en Almería en un encuentro sin rédito. El técnico asturiano, precisamente, valoró su aportación tras el pleito: «Seguramente no es el equipo al que más le haya gustado a Percan hacer gol, pero creo que le va a venir bien para ganar confianza. Es un jugador que va muy bien al espacio y cuando vimos que ellos tiraban la línea muy adelantada en la primera parte con Fuentes, intentar penalizarla», explicó.
De hecho, el propio futbolista reconoció el tono agridulce de su diana tras el encuentro: «Duele por una parte marcar al equipo de tu ciudad, pero es mi trabajo y me debo al equipo en el que estoy», afirmó.
Crecimiento desde la segunda unidad
La irrupción de Percan cobra especial valor en el contexto actual del Córdoba CF, donde la competencia en la parcela ofensiva ha ido mutando con el paso de las semanas. El delantero, que llegó en el mercado invernal, ha ido encontrando su sitio desde la segunda unidad, acumulando minutos en trece encuentros hasta la fecha, todavía sin haber partido como titular. Junto a ellos, ya contabiliza dos dianas, así como dos asistencias.
Formado en la Cultural y Deportiva Leonesa, donde firmó una notable temporada 2022-2023 con doce goles, su rendimiento le abrió las puertas del filial del Barcelona. Sin embargo, una grave lesión de rodilla frenó su progresión, obligándole a recomponer su trayectoria en el extranjero antes de regresar a España, concretamente en el Arka Gdynia polaco, su último club antes de recalar en El Arcángel.
En la actualidad, y con contrato en vigor hasta junio de 2027 -el rendimiento de su incorporación se proyectó a medio plazo-, su perfil encaja como alternativa para un Iván Ania que ha reconfigurado piezas en ataque -con el paso de Sergi Guardiola a la mediapunta, por ejemplo- y que, números en mano, ha encontrado en Percan un recurso específico para agitar escenarios apretados, como en León.
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