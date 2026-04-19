El Córdoba CF reafirma su patrón en León: mandón ante los de abajo, fallón con los de arriba

El Córdoba CF ha encontrado un filón en el contexto competitivo de sus rivales. El conjunto blanquiverde volvió a demostrarlo en el Reino de León, donde firmó su tercera victoria consecutiva a costa de una Cultural y Deportiva Leonesa atenazada por la urgencia (1-2). Un triunfo de enorme carga simbólica, sellado en el añadido por Diego Percan -leonés y formado en la cantera rival-, que además dejó al cuadro cazurro al borde del descenso matemático. Más allá del relato, eso sí, el dato refuerza una tendencia clara: tras superar la peor racha de su historia en Segunda División, el equipo de Iván Ania ha encontrado en los rivales de la zona baja el mejor antídoto para reconstruirse.

Un patrón que se repite

Los números sostienen con claridad esa dinámica. Ante equipos situados en la mitad inferior de la tabla -los once últimos clasificados-, el bloque califal ha sumado 35 de los 51 puntos que acumula hasta la fecha, lo que supone un 68,62% de su botín total. Es decir, más de dos tercios de su rendimiento se explican desde su capacidad para competir ante rivales ahogados por la clasificación. Una dinámica que volvió a repetirse en León, en un partido que dejó mejor resultado que sensaciones, sea dicho.

No se trata, además, de una tendencia aislada. Ya el pasado curso el conjunto blanquiverde edificó gran parte de su puntuación en ese mismo escenario: 40 de los 55 puntos totales (72,72%) llegaron frente a rivales de la segunda mitad de la tabla, con especial incidencia en los seis últimos, ante los que sumó 26 puntos. Un patrón que se ha mantenido en el tiempo y que, en el presente, también ha cimentado la permanencia sin apuros.

La secuencia reciente lo confirma, de hecho. Antes del triunfo en León, los califas ya habían superado al Zaragoza en El Arcángel (1-0), equipo que marca la frontera del descenso, y al Cádiz a domicilio (1-3), inmerso en una dinámica casi igual de delicada. Tres victorias consecutivas, de este modo, que evidencian una de las grandes constantes de la época reciente: fiabilidad ante los de abajo, dificultades cuando el nivel del oponente se eleva.

Sergi Guardiola, frente a Matía Barzic en el Cultural Leonesa-Córdoba CF. / lof

La asignatura pendiente

Porque ahí es donde aparece la principal grieta del rendimiento blanquiverde. Frente a equipos ubicados en la zona alta, el Córdoba CF ha mostrado una cara mucho más irregular. Solo ha logrado imponerse en cuatro ocasiones a rivales situados entre los once primeros -Castellón, Las Palmas, Burgos y Ceuta-, mientras que acumula diez derrotas ante escuadras de ese perfil. En términos globales, apenas 16 de sus 51 puntos (el 31,37%) han llegado en duelos frente a equipos de la zona noble.

Un registro que, pese a todo, mejora ligeramente el de la pasada campaña, la del retorno al fútbol profesional, cuando solo sumó 15 puntos en ese tipo de enfrentamientos, el 27,27% de los 55 totales, habiendo entonces disputado todavía seis citas más que en la actualidad. El balance, en consecuencia, es a su vez igual de claro: evolución leve, pero insuficiente para aspirar a cotas mayores.

Seis jornadas para matizar el dato

Con media docena de fechas aún por disputarse, por tanto, el calendario ofrece al Córdoba CF margen para ajustar ese retrato competitivo. El próximo compromiso será en El Arcángel ante el Sporting de Gijón (domingo, 14.00 horas), conjunto de la zona media, antes de visitar a un Castellón con aspiraciones de ascenso directo. Posteriormente, los blanquiverdes recibirán de forma consecutiva a Granada y Albacete -ambos también en el ecuador de la tabla-, afrontarán una exigente salida a Ipurúa frente al Eibar, candidato al play off a Primera División, y cerrarán el curso ante un Huesca que, a día de hoy, pelea por la permanencia.