Así podrían salir la Cultural Leonesa y el Córdoba CF: posibles alineaciones para un duelo entre la ambición y la presión en León

El Córdoba CF reconecta con el tren competitivo de LaLiga Hypermotion listo para abordar su trigésimo sexta estación del campeonato regular. La primera, además, de las siete últimas que asoman por la agenda. Será este sábado, en un duelo frente a la necesitada Cultural y Deportiva Leonesa -colista- en el Reino de León (18.30 horas) en el que los de Iván Ania buscan mantener el paso tras sumar dos triunfos consecutivos -Cádiz y Zaragoza- y haber zanjado de forma virtual el debate de la permanencia en la categoría de plata por segundo curso consecutivo. Ahora, eso sí, la ambición mira algo más alto, aunque el margen es mínimo: exprimir las matemáticas en busca de engancharse arriba.

En lenguaje clasificatorio, parece tarea casi imposible. Los blanquiveres son duodécimos, con 48 puntos -a solo dos de los famosos 50, tan reiterados- y con 14 de ventaja sobre el descenso, aunque otros diez con respecto a los puestos de privilegio. Por tanto, la única opción para aspirar a un sitio entre los seis primeros dependería de una carambola gigantesca y, sobre todo, firmar prácticamente pleno de victorias de aquí al cierre. Todo ello tras dos reconfortantes triunfos que se habían visto precedidos de la peor racha del club en Segunda División a lo largo de toda su historia, con siete derrotas y un empate de forma consecutiva.

Entre bajas y altas

En el plano médico, o disciplinario, habrá novedades. No llegan todavía Carlos Marín ni Juan María Alcedo, a los que sí se espera de vuelta a las listas del equipo ante el Sporting de Gijón, en la próxima semana. Tampoco estará, lógicamente, el sancionado y tocado Isma Ruiz, aunque sí regresan de cumplir ciclo de amonestaciones tanto Jacobo González como Sergi Guardiola. Otro que deja atrás la enfermería es Xavi Sintes.

Los que no podrán estar, por contra, son los lesionados Álvaro Trilli, Franck Fomeyem y Adilson Mendes, una semana más en el dique seco.

Alguna que otra incidencia también tendrá que atajar Rubén de la Barrera, técnico culturalista, que de cara al duelo no podrá alinear al lesionado Radoja ni al sancionado Víctor García. Lucas Ribeiro, entre algodones, podría llegar a la cita, aunque apurado. Y de todos sus efectivos necesitarán el preparador gallego, que sabe de buena mano que una hipotética derrota podría suponer el adiós casi definitivo a la salvación en la categoría.

Lance de un entrenamiento de la Cultural Leonesa previo al choque con el Córdoba CF. / CYD Leonesa

Alineaciones probables

Dado el contexto, estos dos los posibles onces iniciales de ambos equipos de cara al encuentro, correspondiente a la jornada 36 de Liga:

Cultural y Deportiva Leonesa: Édgar Badía, Calero, Barzic, Peru Rodríguez, Rodri Suárez, El-Amin, Hinajo, Yayo, Bicho, Collado y Chacón.

Édgar Badía, Calero, Barzic, Peru Rodríguez, Rodri Suárez, El-Amin, Hinajo, Yayo, Bicho, Collado y Chacón. Córdoba CF: Iker Álvarez, Albarrán, Vilarrasa, Rubén Alves, Álex Martín, Del Moral, Requena, Sergi Guardiola, Kevin Medina, Carracedo y Fuentes.

El encuentro será dirigido por el colegiado bilbaíno Gorka Etayo Herrera, adscrito al comité vasco. El grancanario Raúl González Francés lo acompañará desde la sala VOR.