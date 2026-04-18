Mikel Goti, pendiente de León y de La Cartuja: el atacante del Córdoba CF puede acabar el sábado como campeón de Copa

El Córdoba CF afrontará este sábado en el Reino de León ante la Cultural Leonesa (18.30 horas) su trigésimo sexta cita de la temporada en LaLiga Hypermotion, en el arranque de las que serán sus siete últimas estaciones del calendario regular. Un partido con valor competitivo propio, por más que la permanencia esté ya muy encarrilada y el margen para aspirar a algo más sea reducido. Pero la jornada blanquiverde, además, llegará cruzada por una historia paralela, más discreta en apariencia, aunque igualmente llamativa en clave individual. Y es que unas horas después, ya a las 21.00, La Cartuja acogerá la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, un partido que Mikel Goti seguirá con un interés inevitablemente especial.

No será una mirada cualquiera. De hecho, si el conjunto donostiarra logra imponerse al bloque colchonero, el actual futbolista califal cerrará la noche con una condición tan singular como real: la de campeón de Copa. Una circunstancia anecdótica en el presente inmediato del bloque blanquiverde, pero también suficientemente significativa como para añadir un matiz distinto al cierre de semana del mediapunta.

Protagonista en el arranque copero

La razón es sencilla. Goti, cedido por la propia Real Sociedad en este segundo tramo de la campaña en El Arcángel, tuvo participación directa en el recorrido inicial del cuadro txuri urdin en el torneo del KO. No pasó de puntillas, sino que tuvo presencia y peso real en las dos primeras eliminatorias, para más inri. Fue titular tanto ante el Negreira (0-3) como frente al Reus (0-2), y en ambos encuentros dejó su sello con un gol. Es decir, contribuyó de forma tangible a poner en marcha un camino copero que este sábado podría encontrar su culminación en Sevilla, con la conquista del título.

Todo ello llega, además, en un momento de rendimiento bastante más contenido en su etapa blanquiverde. El arranque del "25" en El Arcángel dejó señales prometedoras. Entró con buen pie, con protagonismo desde el inicio y con una actuación de nivel ante el Valladolid que reforzó su aterrizaje en Córdoba. Semans después volvió a dejar una huella concreta con su, por ahora, único gol como cordobesista, decisivo para sellar el triunfo frente al Leganés, también en casa.

Sin embargo, su recorrido posterior ha ido perdiendo altura. En sintonía con el bajón colectivo que atravesó el equipo durante la peor racha de su historia en Segunda División, el enganche fue reduciendo su incidencia en el plan de partido. Siguió contando durante un tiempo con presencia en el once, pero su peso se fue diluyendo hasta el punto de perder la titularidad frente a Burgos y Mirandés, e incluso quedarse sin minutos en Cádiz. El último precedente, ante el Zaragoza, sí le devolvió al once, condicionado entonces por la ausencia de Sergi Guardiola, aunque el regreso del balear tras cumplir sanción podría volver a desplazarlo a un rol más secundario.

En términos numéricos, su producción con el Córdoba CF deja hasta ahora 11 partidos disputados, nueve como titular y 697 minutos sobre el césped. Una cifra muy superior, en cualquier caso, a la que había acumulado esta temporada con la Real Sociedad en Primera División, donde apenas sumó 74 minutos repartidos en cuatro encuentros de Liga.