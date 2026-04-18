Iván Ania, tras la victoria ante la Cultural Leonesa: "Hoy nos sonrió la suerte"

El Córdoba CF firmó una victoria de carácter en un duelo muy igualado ante la Cultural y Deportiva Leonesa, resuelto en los últimos compases del encuentro. Los blanquiverdes supieron reponerse al empate rival y encontraron el premio gracias a los goles de Albarrán y Percan, decisivos para sellar tres puntos por tercera semana consecutiva, y coger algo de impulso en este tramo final de Liga regular en Segunda División. «Hoy tuvimos quizá la fortuna que no hemos tenido otros días, porque normalmente los errores nos estaban penalizando en esa racha mala que tuvimos. Sin embargo, hoy unas veces por el acierto de Iker, y otras veces por la fortuna de que no fuera un gol, nos permitió llegar al final del partido, en el que ellos se volcaron con el empate y fuimos capaces de conseguir ese segundo gol. Que quizá no hace justicia en el marcador, porque posiblemente lo justo hubiese sido un empate, pero hoy nos sonrió la suerte, cosa que otros días no nos sucedió», analizó Iván Ania, entrenador blanquiverde.

Posible relajación clasificatoria

Un encuentro que, sobre todo la segunda mitad, fue sufrido, especialmente en las transiciones defensivas, donde al equipo le costó replegar y sostener el ritmo del partido, a juicio del asturiano. «Sufrí, la segunda parte sobre todo, sufrí porque era situación de área en el área de la Cultural. En transición, nos costaron muchísimo los retornos. Quizá, el tema clasificatorio hizo que esas vueltas no fueran igual que si nos estuviéramos jugando algo muy importante», manifestó.

«Les concedimos bastantes ocasiones en la segunda parte, nosotros también tuvimos. Los dos tiempos son muy diferentes. Es una primera parte en la que llegábamos con cierta facilidad, robábamos alto, en la que, cuando igualábamos, recuperábamos el balón rápido. Sin embargo, en la segunda parte fuimos desajustadísimos a la presión. En ese sentido no estuvimos nada bien», explicó.

Tramo final de la temporada

El botín, eso sí, animó al ex del Algeciras a lanzar un nuevo mensaje de ambición, a falta ahora de media docena de fechas de Liga regular en el campeonato: «Vamos a competir de aquí al final, los seis partidos que quedan, no nos podemos relajar, tenemos que intentar hacer el mayor número de puntos posible, porque creo que eso es bueno para el club, bueno para los jugadores, bueno para todos. E ir partido a partido, ahora que acabó este pensar en el Sporting. El equipo tiene que ser competitivo, asumimos un riesgo muy alto, especialmente en la segunda parte», añadió.

También resaltó las actuación de Iker Álvarez y el gol de Percan, ambos, según sostuvo, claves para el desenlace: «Seguramente no es el equipo al que más le haya gustado a Percan hacer gol, pero creo que le va a venir bien para ganar confianza. Es un jugador que va muy bien al espacio y cuando vimos que ellos tiraban la línea muy adelantada en la primera parte con Fuentes, intentar penalizarla», analizó.