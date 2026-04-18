Las notas
Iker Álvarez, pese al gol local, el mejor de un Córdoba CF al límite ante la Cultural Leonesa
Las intervenciones del meta andorrano evitaron la derrota del bloque blanquiverde, que tras la diana de Diego Percan firma su tercer triunfo consecutivo
IKER ÁLVAREZ (8)
El sostén
Falló en la diana rival, pero sostuvo el resto de la victoria. Clave con un amplio registro de paradas en León.
CARLOS ALBARRÁN (6)
Aportó
Suyo fue el cabezazo que se tradujo en el 0-1, tras el gol en propia meta de Barzic. Mejoró con respecto a otras citas.
RUBÉN ALVES (5)
Nervioso
No anduvo tan seguro como duelos atrás. Sufrió para contener el juego interior anfitrión.
ÁLEX MARTÍN (5)
Sufridor
Le costaron las vigilancias y coberturas. Mejor en salida de balón, aunque exigido en defensa.
VILARRASA (5)
Suficiente
No brilló, pero tampoco desentonó. Es el camino para alcanzar la regularidad, pero debe elevar sus registros.
DEL MORAL (7)
Asistencia y media
Relevó a Isma Ruiz en mediocampo y tuvo incidencia en las dos dianas de la victoria. Trabajó de lo lindo.
DANI REQUENA (5)
Sustituido
Se esforzó en defensa y anduvo cerca del gol, pero no atinó. Fue sustituido por el riesgo de una segunda amarilla.
SERGI GUARDIOLA (6)
De más a menos
Lo de lo mejor de la primera mitad, aunque se fue desdibujando. Su sitio está en la mediapunta. Rondó el gol.
KEVIN MEDINA (5)
Menos
No estuvo tan participativo como jornadas atrás. Lo intentó, pero anduvo bien marcado. No se atrevió tanto.
CARRACEDO (5)
Poco
Encuentro discreto del catalán, con escasa incidencia. Trató de percutir, pero le cerraron en banda. Ayudó en defensa.
ADRIÁN FUENTES (5)
Bien vigilado
Comenzó con espacios, hasta que la Cultural leyó sus intenciones. Tuvo el gol ante Badía en el arranque, pero no se atrevió a definir con su pierna derecha.
PERCAN (6) El gol del triunfo.
MIKEL GOTI (5) Lo intentó.
THEO ZIDANE (4) Muy poco.
DIEGO BRI (5) Trabajo.
JACOBO (5) Un disparo.
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