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Diego Percan, un goleador agridulce ante la Cultural Leonesa: "Duele marcar al equipo de tu ciudad, pero es mi trabajo"

El jugador del Córdoba CF, leonés y formado en la cantera culturalista, decidió el partido con una diana que supone el descenso virtual del cuadro cazurro

Lance del encuentro entre la Cultural y el Córdoba CF en el Reino de León.

Lance del encuentro entre la Cultural y el Córdoba CF en el Reino de León. / lof

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF sumó su tercera semana consecutiva llevándose el botín al bolsillo gracias al agónico tanto de Diego Percan, que fue decisivo en el triunfo ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reino de León (1-2). Una diana, no obstante, con un claro componente emocional para el delantero, leonés y formado en la cantera del cuadro cazurro: «Duele por una parte marcar al equipo de tu ciudad, pero es mi trabajo y me debo al equipo en el que estoy», afirmó tras el encuentro.

Partido igualado

El atacante analizó un partido muy igualado desde el inicio, en el que ninguno de los dos equipos logró imponerse con claridad durante la primera mitad. «Un partido muy igualado. Creo que al final los dos equipos hemos tenido ocasiones. Una primera parte muy cerrada, en la que se notaba que los dos nos jugábamos cosas. Ellos, evidentemente más. Nosotros también queríamos ganar el partido», explicó, destacando la intensidad con la que se vivió el choque.

Eso sí, a su juicio, tras el paso por vestuarios el encuentro cambió de ritmo, con la aparición de los goles y un escenario más abierto. «La segunda parte, a partir de que se abre el marcador, creo que es un poquito más descontrol, más ocasiones, y al final se ha decantado el partido a nuestro favor», añadió el delantero blanquiverde.

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Más allá de su importancia en el marcador, Percan puso en valor su papel dentro del equipo, aunque reconoció el componente emocional del gol. «Un poco amargo, pero al final es mi trabajo, me considero un profesional», reiteró.

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