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Cultural Leonesa-Córdoba CF, en directo | Los de Iván Ania, a por su tercer triunfo consecutivo
El bloque cordobés, tras imponerse a Cádiz y Zaragoza, planea pescar en las urgencias del colista de LaLiga Hypermotion para seguir creciendo en esta recta final de campeonato
El Córdoba CF regresa a competición tras imponerse a Cádiz y Zaragoza con la idea de que este sábado, a partir de las 18.30 horas en el Reino de León, su tercer encuentro consecutivo frente a un rival que se juega la vida por evitar el descenso se traduzca en una nueva victoria. Los de Iván Ania, reforzados tras dejar atrás la crisis de resultados, buscan hacerse fuertes en la primera de las últimas siete jornadas de Liga regular, máxime ante un cuadro cazurro que asoma como colista, como peor local y dueño de un amasijo de estadísticas negativas que convierten el duelo de hoy en terreno factible para seguir sumando. Lo contrario quieren, precisamente, los leoneses, que saben de buena mano que una potencial derrota ante el combinado blanquiverde podría zanjar sus aspiraciones de permanencia en la categoría.
Once inicial del Córdoba CF
Y por aquí los once elegidos de Iván Ania. El Córdoba CF apuesta por:
Iker Álvarez en portería, con Rubén Alves y Álex Martín en la defensa. Albarrán y Vilarrasa se reparten los laterales, mientras que la medular queda a cargo de Alberto del Moral, Dani Requena y Guardiola como enganche. Después, por banda izquierda aparece Kevin Medina y en la derecha se mantiene Carracedo. En la punta de lanza se encuentra Adrián Fuentes.
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque que arranca a partir de las 18.30 horas entre la Cultural y Deportiva Leonesa y el Córdoba CF en el Reino de León. Con la permanencia virtual en el bolsillo se presente el bloque de Iván Ania en el feudo del colista, tras dos triunfos consecutivos -Cádiz y Zaragoza- que han logrado zanjar la peor racha de resultados de su historia en la categoría, que llegó a extenderse a lo largo de siete derrotas y un empate consecutivos. Querrán los pupilos del asturiano hacerse con una tercera victoria para seguir escalando en la table, máxime ante un rival al borde del desahucio que hoy se juega buena parte de sus opciones por mantener viva la pelea por la permanencia. ¡Comenzamos!
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