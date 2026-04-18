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Cultural Leonesa-Córdoba CF, en directo | Los de Iván Ania, a por su tercer triunfo consecutivo

El bloque cordobés, tras imponerse a Cádiz y Zaragoza, planea pescar en las urgencias del colista de LaLiga Hypermotion para seguir creciendo en esta recta final de campeonato

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva.

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF regresa a competición tras imponerse a Cádiz y Zaragoza con la idea de que este sábado, a partir de las 18.30 horas en el Reino de León, su tercer encuentro consecutivo frente a un rival que se juega la vida por evitar el descenso se traduzca en una nueva victoria. Los de Iván Ania, reforzados tras dejar atrás la crisis de resultados, buscan hacerse fuertes en la primera de las últimas siete jornadas de Liga regular, máxime ante un cuadro cazurro que asoma como colista, como peor local y dueño de un amasijo de estadísticas negativas que convierten el duelo de hoy en terreno factible para seguir sumando. Lo contrario quieren, precisamente, los leoneses, que saben de buena mano que una potencial derrota ante el combinado blanquiverde podría zanjar sus aspiraciones de permanencia en la categoría.

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