El Córdoba CF mantiene el vuelo y sentencia a la Cultural Leonesa con un gol sobre la bocina de Percan

De vértigo, de intercambio, de detalles… y de colmillo en el momento justo, o al menos en el idóneo. Con esa prosa se escribió el guion de un duelo que arrancó con la Cultural Leonesa avisando en León y encontró la réplica en un Córdoba CF que no rehuyó el golpe por golpe (1-2), hasta decidir en el terreno que menos había frecuentado a lo largo de la tarde: el de la eficacia. Una diana en propia meta, con mucha ayuda de Albarrán, y el postrero gol de Percan hilaron el tercer triunfo consecutivo de los blanquiverdes, el que vale para prácticamente dejar tumbado al cuadro leonés y el que, por el momento, mantiene la calculadora encendida en este tramo final de temporada.

Una montaña rusa de ocasiones

Ya en el verde, tocó tirar de libreta. Entre ausencias, bajas y momentos de forma -a los que intentar sacar el máximo partido- armó Iván Ania la trigésimo sexta alineación de la temporada. Sin estridencias, sin volantazos, aunque con ajustes inevitables. Porque el contexto mandaba. Bajo palos, sin rastro aún de Marín, repitió Iker Álvarez, protegido por una zaga calcada a la que venía de imponerse al Real Zaragoza en El Arcángel: Álex Martín y Rubén Alves en el eje, con Albarrán y Vilarrasa ocupando los carriles.

El principal giro apareció en la medular. La ausencia de Isma Ruiz -sanción y molestias- abrió la puerta a Del Moral, opción natural por perfil y por jerarquía en ese rol: equilibrio, sostén sin balón... A su lado, Dani Requena, encargado de girar el timón, mientras que en el enganche reapareció Sergi Guardiola, de vuelta tras sanción y reforzado por su impacto en Cádiz, hace apenas un par de citas, cuando se fogueó en esa parcela.

Más arriba, pocos cambios en la estructura. Kevin Medina, en línea ascendente, se mantuvo en el costado izquierdo, mientras Carracedo y Adrián Fuentes completaron el frente de ataque, repartidos entre la banda derecha y la punta de lanza. También regresaba de sanción Jacobo, que quedó relegado a la segunda unidad en territorio leonés.

Pero la iniciativa, al menos en el arranque, llevó sello casero. Porque la Cultural salió desatada, sin especular. En apenas dos minutos, de hecho, ya había dejado un par de avisos serios: primero, con un remate forzado de Homan que obligó a intervenir a Iker Álvarez; después, con una acción individual de Thiago Ojeda que volvió a topar con el andorrano. Respondió el Córdoba CF de inmediato, en un latigazo al espacio de Fuentes, que dudó en el mano a mano ante Édgar Badía y terminó viendo cómo Rodri Suárez le robaba la cartera cuando ya preparaba el recorte.

Carracedo presiona la salida de balón rival durante un lance del choque ante la Cultural Leonesa. / lof

Fue un arranque frenético, seguido de juego más tosco. Y es que el avance del reloj estabilizó el asunto, someramente. Más directo, pero menos controlado, se había vuelto el juego pasado el cuarto de hora en León, cuando el bloque califal volvió a quedarse a la orilla del 0-1. Fue por partida doble, con un disparo seco de Guardiola desde el pico del área y el rechace de Carracedo, que volvió a encontrarse con la estirada de Badía.

Porque a base de avisos se había propuesto el Córdoba CF hacer recular a la Cultural, algo mandona de inicio, pero más sosegada entrado el pleito, también en lo táctico: retrasó la línea, se arropó cerca de su área y trató de cerrar los espacios a la espalda. Un contexto que, paradójicamente, empezó a favorecer a los de Iván Ania, sobre todo en la medular. Que se lo digan a Guardiola, que emulando su actuación en suelo gaditano volvió a asumir galones entre líneas. Eso sí, en una desconexión puntual, casi se tuerce el relato: Bicho, tras pase de Chacón topó con Iker Álvarez en la más clara del partido antes del descanso.

Una última tuvo Requena, sin embargo, de nuevo desactivada por Badía cuando el granadino probaba suerte desde la frontal del área.

Intercambio de zarpazos

La reanudación no bajó el pulso. De hecho, lo elevó. Porque tras un breve tanteo, de esos de medir distancias y ajustar marcas, llegó el primer golpe. Y llegó con veneno. Del Moral la colgó tensa al segundo palo, apareció Albarrán con fe -y una pizca de fortuna- y, en ese cruce de trayectorias, Barzic terminó por desviar lo justo para descolocar a Badía. Gol en propia meta, previo impacto con la madera. Así, sin aviso. Así, de repente.

No tardó en reaccionar la Cultural. El partido seguía abierto, vivo, sin dueño claro. Bicho, sin ir más lejos, rozó el empate con un disparo que se marchó a centímetros del palo. Poco después, Calero también tuvo la suya en ese tramo de vértigo entre el arranque del segundo tiempo y la hora de juego, pero volvió a aparecer Iker Álvarez. Y en medio de ese intercambio, tras las entradas de Jacobo y Theo Zidane, acabó llegando el revés: balón muerto en la frontal que recoge Bicho, misil a media altura y estatua del andorrano, que no vio venir el chut entre un bosque de piernas.

Se esforzó el Córdoba CF por amortiguar el impacto y con Percan y Mikel Goti buscó refrescar el preparador asturiano. También ingresó Diego Bri, avanzado el segundo acto, como relevo de Carracedo. Manu Justo fue la alternativa desde el otro bando, cerca de la diana en una estirada a medio camino de Iker Álvarez que repelió la madera.

Álex Martín realiza un pase durante el Cultural Leonesa-Córdoba CF. / lof

Más leña al fuego puso Rubén de la Barrera, que agitó el banquillo con Moreno, Roger y Lucas Ribeiro. Y fue precisamente el brasileño quien encendió la mecha. En su primera aparición, ya olió el gol, pero Vilarrasa llegó a tiempo para cruzarse. En la segunda, aún más clara, emergió Iker Álvarez para corregir y sostener con una mano dura por abajo.

El asedio local fue a más en la traca final. Volvió a intervenir el internacional andorrano, firme ante una definición demasiado blanda de Justo, manteniendo con vida a los suyos. Mientras, en el otro lado, el Córdoba CF no terminaba de encontrar claridad. Pero cuando el juego no daba, apareció el espacio. Porque a veces basta un gesto. Del Moral lanzó en largo, Percan recogió, condujo con temple -sin prisa, sin ruido- y definió por bajo ante Édgar Badía. Gol. El 1-2. El golpe definitivo.

Y ahí se cerró todo. Tercera victoria consecutiva, precisamente, la que mantiene encendida la calculadora, la que invita a mirar un poco más arriba aunque sea de reojo, y la que deja muy tocada a la Cultural Leonesa, cada vez con menos margen de vida.