El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras el partido ante la Cultural Leonesa

El Córdoba CF esperó hasta el tiempo de descuento para firmar su tercer triunfo consecutivo en este tramo final de LaLiga Hypermotion. Lo hizo en el Reino de León, ante la Cultural Leonesa (1-2), a la que puso la puntilla el precisamente leonés y ex culturalista Diego Percan con una postrera diana con la que los de Iván Ania, además de llevarse los tres puntos, prácticamente certificaron el descenso de categoría cazurro. Con este resultado, el bloque blanquiverde mantiene la hoja de cuentas a plenas revoluciones, si bien todavía a una distancia más que notable de la zona noble, a la que solo podrá aspirar con una carambola de resultados histórica. Pero, por ahora, mantiene el ritmo.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Sistema de competición

La Segunda División se organiza en un campeonato de liga que consta de 42 jornadas, en el cual los equipos acumulan puntos según sus resultados, estableciendo de este modo la clasificación final al concluir el calendario.

Al finalizar la fase regular, los dos primeros clasificados consiguen el ascenso directo a Primera División. Por otro lado, los equipos que terminan en tercera, cuarta, quinta y sexta posición disputan un play off de ascenso del que saldrá la tercera plaza para subir de categoría. En la parte baja, los cuatro últimos clasificados descienden a Primera Federación.

La presente temporada de LaLiga Hypermotion comenzó el 15 de agosto y concluirá el 31 de mayo. En ese periodo se disputan los 462 partidos correspondientes a la fase regular. Una vez finalizada, la fase de promoción arranca una semana más tarde.

El play off se lleva a cabo mediante eliminatorias a doble partido. En cada cruce, el equipo peor clasificado en la liga actúa como local en la ida, mientras que el mejor posicionado juega la vuelta en su estadio. Si tras los 180 minutos y una posible prórroga persiste el empate en el global, no se recurre a penaltis: la clasificación se otorga al equipo mejor situado en la fase regular, que dispone de ventaja deportiva.

El cuadro de enfrentamientos se configura de la siguiente manera: el tercer clasificado se enfrenta al sexto y el cuarto al quinto en semifinales. Los vencedores de ambas eliminatorias acceden a una final, también a doble partido. El ganador de esa final obtiene la tercera plaza de ascenso a Primera División para la temporada 2026-2027.