Rubén de la Barrera, entrenador de la Cultural Leonesa, no se fía del Córdoba CF: "Va a llegar como si se estuviera jugando el play off"

Un equipo «agresivo», «intenso», especialmente complejo en ataque pero también «atrevido» en la defensa. «Sin presión», por lo cuál un punto más de peligroso, pero también ajustado a una ideología y sistema que poca opción para la relajación dejará este sábado. Así observan al Córdoba CF de Iván Ania, en palabras de Rubén de la Barrera, técnico de la Cultural Leonesa, de cara al cruce entre blanquiverdes y cazurros que tendrá lugar en el Reino de León a partir de las 18.30 horas. Una cita en la que el bloque andaluz se juega mantener las matemáticas con vida -de cara a aspiraciones mayores, difícilmente alcanzables- y, por contra, en el bando casero el premio es seguir una semana más en la lucha por quedarse en la categoría.

Y en tierras leonesas lo tienen claro: todo pasa por tumbar al conjunto cordobesista. «El Córdoba CF va a llegar sin esa presión, pero con la intención de afrontar el partido como si se estuviera jugando el play off, lo tengo clarísimo. Todos los precedentes frente a ese entrenador son comunes. Muchísima intensidad, muchísimo ritmo. Mañana no me espero a un Córdoba CF diferente a eso», aseguró el preparador coruñés.

Acertar en los «momentos» de partido

«Nos enfrentamos a un equipo que hace cosas, y las hace bien. Con ganas de ofrecer nuestra mejor versión. Si no es así, garantizo que va a ser complicado. Confianza total en lo que vamos a hacer, en cómo y en el estado de los chicos. Se tiene que reflejar desde el primer momento el quién tiene necesidad», siguió explicando De la Barrera, que este fin de semana no podrá contar con los servicios del sancionado Víctor García ni del lesionado Radoja, si bien todavía pendiente de Lucas Ribero.

Para atinar, no obstante, incidió el gallego en un punto concreto: «hacer un partido inteligente». «El Córdoba CF te exige, ya no por lo que hace, también por las distancias a las que juegan, esa constante actividad y amenaza en su juego. Va a venir a buscarnos. Eso nos tiene que llevar a entender los momentos del partido, tanto con como sin balón», demandó. «Atacar va a ser muy importante; prevenir contraataques, también, y defender muy bien. Va a ser importantísimo para darle al equipo estabilidad y no estrés, dado que el Córdoba CF, ya de por sí, pretende estresarte», avisó.