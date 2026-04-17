Actualidad blanquiverde
Iván Ania no admite relajación en su Córdoba CF antes de visitar a la Cultural Leonesa: “Todavía quedan cosas en juego”
El técnico sostuvo su idea de luchar por “llegar lo más lejos posible” en este tramo final de curso, empezando por superar al colista
Alicientes hay para quien decide agarrarse a ellos. Esa es la idea que ha ido ganando peso en el vestuario del Córdoba CF en los últimos días, tras el triunfo ante el Zaragoza en El Arcángel (1-0), el segundo consecutivo después de dejar atrás la peor racha de su historia en Segunda División. Un resultado que ha servido para encarrilar la permanencia -aún en términos virtuales- y, al mismo tiempo, asumir que el margen de los de Iván Ania apunta, salvo giro inesperado, a tan solo consolidar su presencia en la categoría -difícilmente optarán a un premio mayor- por otro año. Este sábado, no obstante, quieren apurar esas escasas opciones en su visita al Reino de León (18.30 horas), donde espera una Cultural Leonesa al límite frente a la que el preparador asturiano lo tiene claro: toca seguir ganando.
«Veníamos de una dinámica mala y difícil, en la que el equipo estaba minimizado. La victoria en Cádiz nos permitió ganar al Zaragoza. Contra los rivales que tenemos por debajo, normalmente, el equipo funciona bien. Estamos muy cerca del objetivo de los 50 puntos. Todavía queda camino por delante para intentar llegar lo más lejos posible. Todavía hay cosas en juego», afirmó tras la sesión de trabajo de este viernes.
En el limbo clasificatorio
Porque, hoja de cuentas en mano, el bloque blanquiverde se encuentra a distancias más que razonables de los dos extremos de la tabla. Son 14 los puntos con respecto a la zona de descenso, por los diez que todavía separan de los seis primeros puestos: «Le doy vueltas (a la mala racha), también a los motivos. Salvo raras excepciones, en esos partidos, casi siempre estuvimos en ellos, en muchos momentos sometiendo al rival. Nos faltó acierto. De esos partidos perdidos en esta racha tan mala, si hubiera sido en vez de tan mala, regular, posiblemente estaríamos hablando de otras aspiraciones. Hemos perdido siete de ocho partidos. Igual que ahora quedan siete, igual ganamos los siete. No tenemos que arrojar la toalla y dejarnos llevar, ni mucho menos», afirmó.
Una situación precedida de dos importantes victorias que cortaron la hemorragia anterior y ahora ofrecen un escenario mucho más sosegado a la hora de medirse al combinado leonés, que sí se la juega. Y es que los de Rubén de la Barrera, colistas, abordan frente a los califas una auténtica final anticipada en su búsqueda de mantener abierta la lucha por la permanencia. «La Cultural es un equipo combinativo, que tiene mucho juego interior. A su entrenador me he enfrentado muchas veces, nos conocemos bien. Se nota su ello, intentan jugar desde atrás, generar superioridades... Es un equipo que desde el principio de Liga ha tenido tres entrenadores, ha pasado por buenos momentos, pero ha medida que ha ido pasando la Liga, se ha metido abajo», avanzó.
«Tiene buenos mecanismos, argumentos, pero no está teniendo la suerte suficiente para ganar los partidos. Va a ser un partido difícil, en casa tienen que hacerse muy fuertes y lo van a intentar seguro. Su último partido en casa, contra el Valladolid, lo sacaron adelante. Tenemos que salir con la misma idea que van a salir ellos, también con la tranquilidad que nos da el haber ganado los dos últimos partidos», indicó.
Alcedo y Marín, casi altas
En clave médica, todavía no habrá novedades en el esquema, aunque sí a corto plazo. Ha recuperado Ania a dos piezas que venían entre algodones en la dinámica de entrenamientos, Juan María Alcedo y Carlos Marín, aunque, en ambos cosas, se guardará una jornada más de cautela hasta su regreso a los planes del equipo: «Alcedo entrenó con casi total normalidad, pero no todavía no va a ir en la lista. Marín ya ha hecho muchos más trabajos, pero aún no está disponible». «Isma Ruiz no ha entrenado durante la semana, sintió una molestia en el aductor, aunque es poca cosa, pero le viene bien parar, de cara a poder estar disponible para el partido en casa ante el Sporting de Gijón», desveló también sobre el granadino.
En lo demás, regresan de sanción tanto Sergi Guardiola como Jacobo González, aunque en el dique seco permanecen Álvaro Trilli, Franck Fomeyem y, lógicamente, Adilson Mendes.
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