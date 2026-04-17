Cultural Leonesa-Córdoba CF: horario y dónde ver por televisión el partidazo en el Reino de León

Después de tumbar al Cádiz y hacer lo propio frente al Zaragoza, el Córdoba CF de Iván Ania afronta este sábado en el Reino de León (18.30 horas) el tercer duelo de su intensivo particular frente a equipos necesitados de LaLiga Hypermotion en esta recta final del calendario regular de la categoría. Un duelo en el que, después de los dos triunfos consecutivos, la idea no es otra que añadir un tercero para iniciar con fuerza la recta final de las últimas siete jornadas de campeonato. Todas abordadas, empezando por el cruce en suelo leonés, con un objetivo claro, que irá evolucionando: primero, alcanzar los 50 puntos y, justo después, luchar por todo lo que permitan las matemáticas. Todo pasa, en cualquier caso, por acertar frente al colista.

El encuentro podrá seguirse a través de las diferentes plataformas integradas en LaLiga Hypermotion TV. La retransmisión principal estará a cargo de Movistar Plus+ y DAZN, titulares de los derechos audiovisuales del campeonato. Asimismo, el partido también estará disponible mediante los paquetes de operadores como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video. Por su parte, el grupo MásMóvil ofrecerá acceso a la emisión a través de sus marcas Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. En el ámbito local, PTV Telecom continuará distribuyendo la señal mediante Zapi, un servicio disponible bajo suscripción mensual.

Permanencia apalabrada

Después de hacerse con seis de los seis últimos en juego, como contraste de los anteriores uno de 24 posibles, tras la peor racha del club en Segunda División a lo largo de toda su historia, el bloque califal asoma por la trigésimo sexta jornada del calendario como dueño de la duodécima plaza y en tierra de nadie, en todos los aspectos: 14 puntos por encima del descenso, pero otros diez por debajo de la zona noble. No peligrará la estancia en la categoría, aunque difícilmente dará el margen -quedaría pendiente de un pleno de triunfos y una carambola histórica, de aquí a que caiga el telón- para aspirar a algo más que la permanencia.

Mucho más extremo es el escenario de la Cultural y Deportiva Leonesa, colista de la tabla y que después de ceder en Granada recibirá a los de Ania con aires de final anticipada. Una victoria, de hecho, dejaría al borde de lo virtual su descenso a Primera Federación, pendiente también de resultados externos. Los de Rubén de la Barrera no podrán contar con Radoja ni Víctor García, bajas sensibles, y apuran para recuperar a Lucas Ribeiro.

El partido quedará a cargo del colegiado bilbaíno Gorka Etayo Herrera, de 30 años y debutante en la categoría, con González Francés en el VAR.