Actualidad blanquiverde
Cultural Leonesa-Córdoba CF: Etayo Herrera, árbitro del partido
El bilbaíno, con González Francés en el VAR, dirigirá el partido de la jornada 36 de Liga en Segunda División para los blanquiverdes
El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado bilbaíno Gorka Etayo Herrera (Bilbao, 1995), adscrito al comité vasco, para dirigir el encuentro correspondiente a la trigésimo sexta jornada de LaLiga Hypermotion que medirá al Córdoba CF con la Cultural y Deportiva Leonesa este sábado en el Reino de León (18.30 horas).
Trayectoria y precedentes
A sus 30 años, Etayo Herrera acumula una progresión sostenida en el arbitraje nacional, con ocho temporadas consecutivas en activo: tres en la extinta Segunda División B, cuatro en Primera Federación y la actual en el fútbol profesional, donde ha debutado este curso en LaLiga Hypermotion. En ese recorrido ha dirigido un total de 102 encuentros, con un balance disciplinario de 481 tarjetas amarillas (4,72 por partido) y 17 expulsiones (0,17), además de un registro de 42 victorias locales, 35 empates y 25 triunfos visitantes.
No será la primera vez que se cruce en el camino del conjunto blanquiverde esta campaña, ya que ha arbitrado tres de sus encuentros en el presente ejercicio. El balance deja una victoria, un empate y una derrota para los de Iván Ania, correspondientes a los duelos ante el Real Valladolid (1-1), el Andorra en El Arcángel (1-4) y, curiosamente, el enfrentamiento de la primera vuelta frente a la propia Cultural Leonesa (1-0). En cuanto al conjunto leonés, el colegiado vasco lo ha dirigido en siete ocasiones, con un saldo equilibrado de tres victorias, dos empates y dos derrotas.
Desde la sala VAR estará el grancanario Raúl González Francés (37 años), encargado de asistir en las decisiones arbitrales durante el choque.
Suscríbete para seguir leyendo
- La renuncia de siete entidades deja la Feria de Córdoba con menos casetas que nunca y una calle casi vacía
- Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición
- El Pleno de Córdoba da luz verde definitiva a la ampliación del hospital San Juan de Dios para construir un nuevo edificio en la cota superior del actual aparcamiento
- El Centro Comercial Abierto acoge este sábado el Viñuela Shopping Hill: programación, concursos, actividades infantiles y actuaciones musicales
- Desaparecido en Villa del Río un hombre que conducía una furgoneta negra
- La jefa de Salud mental del hospital Reina Sofía de Córdoba, imputada por el suicidio de un paciente, niega que tuviese conductas autolíticas
- El Rally Sierra Morena marca la agenda de un fin de semana lleno de contenido teatral y arte en Córdoba
- Dreamworld Star SL renuncia a montar caseta: 'Íbamos a montar 'Brutus' con Cervezas Alhambra, pero no nos gustó el sitio asignado