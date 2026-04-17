Cultural Leonesa-Córdoba CF: Etayo Herrera, árbitro del partido

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado bilbaíno Gorka Etayo Herrera (Bilbao, 1995), adscrito al comité vasco, para dirigir el encuentro correspondiente a la trigésimo sexta jornada de LaLiga Hypermotion que medirá al Córdoba CF con la Cultural y Deportiva Leonesa este sábado en el Reino de León (18.30 horas).

Trayectoria y precedentes

A sus 30 años, Etayo Herrera acumula una progresión sostenida en el arbitraje nacional, con ocho temporadas consecutivas en activo: tres en la extinta Segunda División B, cuatro en Primera Federación y la actual en el fútbol profesional, donde ha debutado este curso en LaLiga Hypermotion. En ese recorrido ha dirigido un total de 102 encuentros, con un balance disciplinario de 481 tarjetas amarillas (4,72 por partido) y 17 expulsiones (0,17), además de un registro de 42 victorias locales, 35 empates y 25 triunfos visitantes.

No será la primera vez que se cruce en el camino del conjunto blanquiverde esta campaña, ya que ha arbitrado tres de sus encuentros en el presente ejercicio. El balance deja una victoria, un empate y una derrota para los de Iván Ania, correspondientes a los duelos ante el Real Valladolid (1-1), el Andorra en El Arcángel (1-4) y, curiosamente, el enfrentamiento de la primera vuelta frente a la propia Cultural Leonesa (1-0). En cuanto al conjunto leonés, el colegiado vasco lo ha dirigido en siete ocasiones, con un saldo equilibrado de tres victorias, dos empates y dos derrotas.

Desde la sala VAR estará el grancanario Raúl González Francés (37 años), encargado de asistir en las decisiones arbitrales durante el choque.