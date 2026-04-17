El Córdoba CF, sin presión y con ambición: examen ante el colista Cultural Leonesa en plena recta final

Con la permanencia en el bolsillo tras superar al Zaragoza, el Córdoba CF afronta este sábado en el Reino de León (18.30 horas) un partido de lectura particular. No porque el objetivo principal siga en discusión, sino precisamente porque ya no lo está tanto. El conjunto blanquiverde comparece ante la Cultural Leonesa, colista de la categoría, con la obligación competitiva de no dejarse caer y con la voluntad de mantener abiertas, por remotas que parezcan, sus todavía opciones matemáticas de cerrar la temporada con algo más que la mera continuidad en LaLiga Hypermotion.

Agarrados a lo ‘virtual’

No es un detalle menor. Sobre todo porque el calendario entra ya en su tramo verdaderamente decisivo. Será la primera de las siete últimas jornadas de la agenda regular, un segmento en el que el bloque califal buscará, al menos, sostener una línea ascendente que parecía impensable hace apenas unas semanas… Y es que el equipo de Iván Ania ha sabido recomponerse después de atravesar la peor racha de su historia en Segunda División, una secuencia que dejó muy tocada cualquier aspiración mayor -tras firmar siete derrotas y un empate de forma consecutiva- y que obligó a reformular el discurso (objetivos) del curso casi sobre la marcha.

La reacción, eso sí, ha sido inmediata en cuanto a resultados. El duelo en Cádiz (1-3) puso fin a una deriva larguísima, y la victoria posterior frente al cuadro maño (1-0) permitió confirmar el cambio de fase. Dos triunfos, en esencia, para dejar atrás una dinámica que prácticamente lo apartó de cualquier ambición clasificatoria de mayor recorrido, aunque no hasta el punto de desactivar por completo el relato. En términos numéricos, de hecho, lo imposible solo se mantiene aún en márgenes virtuales -que no matemáticos-: duodécimo, con 48 puntos, otros 14 por encima de la zona de descenso y a diez de distancia del play off de ascenso.

Las mismas cuentas, aunque en clave distinta, andan también haciendo en la trinchera contraria. La Cultural Leonesa, colista, encara el partido como una final anticipada en su lucha por seguir con vida una semana más en la pelea por la salvación. El conjunto leonés viene de caer en Granada -tras lo que elevó una queja formal al CTA- en un encuentro marcado por la polémica, aunque su último precedente en casa dejó una señal distinta, con victoria frente al Real Valladolid (1-0). Es decir, llega herido, apretado por la clasificación y con la necesidad como principal combustible.

Dani Requena conduce el esférico durante un lance del pasado Córdoba CF-Real Zaragoza en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Y es ahí donde reside una de las claves del choque. Será el tercer duelo consecutivo del Córdoba CF ante rivales consumidos por la obligación en este cierre de temporada. Hasta ahora, el equipo blanquiverde ha sabido leer bien ese contexto. Lo hizo en Cádiz y volvió a hacerlo frente al Zaragoza, dos partidos que planea utilizar como impulso de cara a su nuevo propósito de aquí al cierre de campeonato: el pleno de puntos. Una idea, al menos, con la que viene trabajando el plantel en estas fechas…

Dos altas, varias bajas

Para ello, no obstante, resulta indispensable acertar con el plan. Cierto alivio tendrá a la hora de confeccionarlo el propio Ania, que de cara al cruce en suelo leonés contará con dos altas concretas: las de los sancionados Sergi Guardiola y Jacobo. No estarán, sin embargo, los tocados Alcedo y Carlos Marín -se les espera ante el Sporting de Gijón-, ni tampoco el lesionado y sancionado Isma Ruiz, con problemas leves en el aductor.

Más allá, sin contar, lógicamente, tampoco con Trilli, Fomeyem ni Adilson, el resto de piezas se presentan disponibles. La primera sobre el tablero, como es habitual, será Iker Álvarez, aún el único cancerbero sano de la primera plantilla tras el golpe sufrido por el almeriense ante el Sanse. Por delante, más puestos con pinzas: los laterales seguirán a cargo de Albarrán e Ignasi Vilarrasa, mientras que el eje de la defensa -ya con Sintes en la recámara- continuará conformado por el binomio Rubén Alves-Álex Martín.

En la medular está el casting, donde Alberto del Moral cuenta con la mayoría de papeletas a la hora de suplir a Isma Ruiz. Requena será el complemento, mientras que entre Jacobo, Goti y Guardiola queda reabierta la lucha por el puesto de enganche, con la candidatura del atacante balear, eso sí, quizá un paso por delante de las otras dos restantes.

Poco debate habrá arriba, donde seguirá el tridente de la reacción: Kevin Medina en banda izquierda, Christian Carracedo por el otro costado y Adrián Fuentes, que ya suma 12 dianas este ejercicio, en punta.

Diego Bri y Sergi Guardiola, sonrientes durante un entrenamiento de esta semana. / ccf