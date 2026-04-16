Iván Ania en el Córdoba CF: siete jornadas para mejorar la tarjeta de visita

El Córdoba CF afronta este sábado, en el Reino de León (18.30 horas) un encuentro que, si bien es vital para las aspiraciones de salvación de la Cultural Leonesa –a la que sólo le vale la victoria-, no es un partido intrascendente para los blanquiverdes, por mucho que ya hayan conseguido de manera virtual la permanencia. Una vez despedido el objetivo real del conjunto blanquiverde, que no era otro que meterse en los play off de ascenso a Primera, el Córdoba CF afronta la recta final del campeonato liguero como una prueba final de la que dependerá el futuro de no pocos jugadores.

La crisis "humaniza" al asturiano

Pero no será lo único que se pueda valorar o mejorar en las siete jornadas que restan. Uno de los balances que podrían recuperase será el de los números de Iván Ania al frente del Córdoba CF. Desde la llegada al Córdoba CF, el asturiano había firmado unas cifras más que notables y, de hecho, hasta la mitad de la pasada temporada pasaba por ser uno de los mejores hombres en el banquillo cordobesista. Luego, aquel equipo fue desinflándose paulatinamente y el balance estadístico de Ania se “humanizó” con respecto a predecesores en el cargo.

Iván Ania durante el encuentro ante el CD Mirandés / A.J. González

Algo parecido le ha pasado esta temporada, aunque agravándose negativamente. La grave crisis del equipo, sufrida en febrero y marzo, en la que perdió siete encuentros y empató uno en ocho jornadas, hizo descender no sólo la cifra global de Iván Ania en el Córdoba CF, sino que también los porcentajes fueron decreciendo paulatinamente.

El Córdoba CF ha tenido en su historia cerca de medio centenar de entrenadores en Segunda Division y nueve de ellos, contando al actual técnico blanquiverde, igualan o superan los 58 encuentros, es decir, que han iniciado al menos dos temporadas al frente del equipo cordobesista, aunque en ocasiones éstas no hayan sido consecutivas, como es el caso de Iván Ania.

El menor porcentaje de derrotas: Paco Jémez

Así, el que más partidos ha dirigido en Segunda al Córdoba CF fue Ignacio Eizaguirre, con 94, seguido de Juncosa (86), Lucas Alcaraz (84), Paco Jémez (73), Roque Olsen (68), Pepe Escalante (63), Vavá (62) y José Luis Oltra (58). En la actualidad, Iván Ania suma 77 partidos y, cuando finalice la actual temporada, se subirá al podio junto a Lucas Alcaraz, en ese tercer escalón, con 84 encuentros dirigidos al equipo blanquiverde y sólo superado por Juncosa y Eizaguirre.

Paco Jémez y Pepe Díaz, tras el triunfo blanquiverde en el Gran Canaria de la temporada 2010-11, con el técnico como técnico amarillo. / FERNANDO OJEDA

Pero el actual técnico del Córdoba CF es el tercero con mayor porcentaje de derrotas de los nueve, con un 36,36% y sólo supera –por apenas centésimas- a Lucas Alcaraz, con un 36,90%, y a Pepe Escalante, con un 36,51%. Por delante del asturiano se encuentran Oltra (34,48%), Eizaguirre (34,04%), Vavá (33,87%), Juncosa (32,56%), Olsen (29,41%) y un estratosférico Paco Jémez, que sólo cosechó un 27,40% de derrota en esos 73 encuentros que dirigió al Córdoba CF en dos temporadas: la primera, incompleta (2007-08) y la que logró el play off de ascenso a Primera (2011-12). El de Fátima ganó 27 partidos, empató 26 y perdió sólo 20 de 73, mientras que Iván Ania, con cuatro partidos más hasta ahora, logró las mismas victorias, 27, pero cayó derrotado en 28 y empató 22.

Si en las siete jornadas que restan Iván Ania y su Córdoba CF logra encadenar una nueva serie sin hincar la rodilla, su porcentaje de derrotas al finalizar la presente temporada descendería desde ese 36,36% hasta el 33,33%, con lo que subiría desde el séptimo lugar de esa relación de nueve entrenadores, hasta el cuarto, y muy cerca del podio virtual que cierra Juncosa con el 32,56% de derrotas.

Una oportunidad para mejorar la tarjeta de visita de Iván Ania en el Córdoba CF y de que el conjunto blanquiverde pueda finalizar la Liga con un regusto algo más dulce que el experimentado en los dos últimos meses.