Íker Álvarez y el Córdoba CF: más de un año sin dos victorias consecutivas sin encajar gol

El Córdoba CF afronta la recta final de la temporada 2025-26 con la tranquilidad que da el haber logrado una temporada más la permanencia, aunque también con el sabor agrio de que el objetivo marcado por el club, el play off de ascenso a Primera División, se escapó por un par de meses de crisis profunda en la que se firmaron siete derrotas y un empate en ocho jornadas que dieron al traste con cualquier tipo de aspiración de crecer, competitivamente hablando.

Objetivos individuales

Así, los objetivos en los dos meses que restan no dejan de ser pequeños exámenes que se pondrá el vestuario blanquiverde, tanto a nivel colectivo, intentando finalizar en la posición más arriba posible, como individual. Está claro que algún contrato o renovación se puede lograr aún en esos dos meses que aún quedan de Liga y en esos pequeños objetivos individuales hay uno que compete a Íker Álvarez, que aún tiene contrato para la próxima temporada.

Iker Álvarez, en un entrenamiento. / CCF

En la pasada jornada, en el triunfo ante el Real Zaragoza en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (1-0), Íker Álvarez logró su sexta portería a cero desde que firmó en el Córdoba CF de los 28 encuentros en los que ha vestido la camiseta blanquiverde, aunque uno de ellos, ante la Real Sociedad B (0-2) lo hizo en la segunda parte solamente, tras la lesión en el primer acto de Carlos Marín.

Sólo seis 'ceros'

El internacional andorrano logró dejar a cero, además de al Zaragoza en El Arcángel, también en el Ibercaja Estadio, en el encuentro de la primera vuelta (0-1). Asimismo, también dejó su portería inmaculada en el 2-0 ante el Ceuta en el coliseo ribereño y también ante el Burgos (2-0). Finalmente, también dejó inéditos a los delanteros rivales en sendos empates sin goles: en la visita a Leganés (0-0) y en el duelo en casa ante el Eibar (0-0), ambos jugados de manera consecutiva.

Iker Álvarez durante un entrenamiento esta temporada / Manuel Murillo

Pero desde su llegada al Córdoba CF y su toma de la titularidad a partir de la jornada 6, Íker Álvarez no ha conseguido dejar su portería a cero con victorias en dos jornadas consecutivas. De hecho, su último doblete de triunfos sin encajar data de su periplo en el Villarreal B. La pasada temporada, en Primera Federación, y con el Villarreal B, consiguió un triunfo en Marbella por 0-2 (jornada 27) y un 3-0 en la Ciudad Deportiva del Villarreal ante el Mérida (jornada 28). Era marzo del 2025, es decir, hace ya más de un año. Y es el mismo tiempo que el propio Córdoba CF lleva sin lograr dos triunfos consecutivos dejando a sus rivales sin marcar.

En las jornadas 28 y 29 de la 2024-25, el equipo de Iván Ania se enfrentó al Racing de Ferrol en A Malata y al Granada, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, el 22 de febrero y el 2 de marzo, respectivamente. Los cordobesistas se impusieron en el campo gallego por 0-1 con gol en el tiempo de descuento de Jacobo y una semana después golearon al equipo nazarí por 5-0, en partido de infausto recuerdo, pues en él se lesionó de gravedad Adilson Mendes.

Desde entonces, más de un año, ni Íker Álvarez ni el Córdoba CF han conseguido encadenar dos victorias seguidas dejando a sus rivales sin anotar. El sábado, en el Reino de León, ante el peor local de la categoría, tienen una oportunidad de regresar con unas particulares gafas.