De la Barrera vuelve a esperar al Córdoba CF en el Reino de León

El Córdoba CF regresará el próximo sábado al Reino de León, ocho años después del día de autos. Aquella temporada 2017-18 se recordará de una manera sensiblemente diferente a cómo se vivió en aquel momento y la derrota sufrida en León, justo cuando el equipo blanquiverde se disponía a salir de puestos de descenso tras cinco meses consecutivos en la zona roja, se sufrió como un castigo.

Recuerdos de Segunda B

Quedaban sólo seis jornadas de Liga, el mismo número que tradicionalmente condenó al conjunto blanquiverde en aquella travesía en Segunda B, sobre todo en la década de los 90. Justo hasta que ésta terminó, porque en la 1998/99 se produjo el Cartagenazo cuando muy pocos apostaban por el equipo de Escalante y, sobre todo, cuando aquel Córdoba se estrenó en aquella serie de seis partidos, precisamente, en León ante la Cultural.

Rodri celebra su gol al Córdoba CF con la Cultural, con Álex Vallejo en primer plano, en el Reino de León. / CÓRDOBA

Entonces, la Cultural Leonesa jugaba en el Puente Castro, que acogió a algo más de 4.000 espectadores de los que unos 400 eran cordobesistas y no fueron más porque la directiva leonesa no facilitó más localidades.

El Córdoba CF saltó al campo leonés con Leiva, Nandi, Juanito, Soria, Clavero, Ramos, Lanza, Pedro Aguado, Loreto, Óscar y Espejo. También jugaron Rafa Navarro, Puche y Quero. El árbitro fue Megía Dávila, que demostró cierto tinte casero y el gol de la victoria leonesa lo marcó Meca a cinco minutos del final tras aprovechar un balón suelto en el área pequeña blanquiverde.

Un partido igualado en el que el Córdoba CF no supo poner el marcador a favor en la primera parte, cuando mejor estaba, en un mano a mano de Loreto ante Juan Carlos, portero de la Cultural.

Puche aseguraba tras el encuentro que «esto no ha hecho más que empezar», mientras que Escalante avisaba de que el Córdoba «va a dar mucha guerra» en aquella liguilla de ascenso, de seis partidos.

Aquella queja de la Cultural

Como en tantas otras ocasiones, el encuentro pilló a la ciudad en la Feria de Mayo, pero además, la Televisión Municipal emitió el encuentro vía satélite. Eso sí, con un retraso en la señal de casi cinco minutos, por lo que mientras la última jugada del primer tiempo se veía en la tele, los jugadores estaban en la ducha ya.

Rubén de la Barrera, en la banda del Reino de León, durante la última visita del Córdoba CF. / LOF

Los que lo vivieron, hace 27 años, volvieron a editar una nueva liguilla de ascenso a Segunda en aquella 2017-18 cuyo primer partido de seis tocó de nuevo en León.

Luego se supo, el propio Javier Tebas lo reconoció, que la directiva de la Cultural y Deportiva Leonesa emitió una queja por aquel mercado invernal del Córdoba CF y otros movimientos habidos después de la ventana de fichajes. Y esa queja señalaba al club blanquiverde, queja que hicieron suya otros rivales en la lucha por la salvación. Ese fue el principio del fin del Córdoba CF.

En aquella Cultural Leonesa militaban jugadores que fueron o que después serían blanquiverdes. Mario Ortiz, Samu Delgado, Thierry Moutinho, Rodri Ríos… Y los dirigía un Rubén de la Barrera que, con sólo 32 años, era el más veterano de todo el vestuario. Ganó la Cultural 2-1 con gol de Sergi Guardiola para los cordobesistas y de Emi Buendía y de Rodri Ríos para los locales.

Ahora, ocho años después, de nuevo Rubén de la Barrera dirige a una Cultural Leonesa que otra vez se asoma al abismo y se enfrenta a un Córdoba CF que se juega poco más que la honrilla. El fútbol es tan impredecible que en esta ocasión sí que se pueden llevar los tres puntos los blanquiverdes. Justo cuando tan poca falta les hacen.