Diego Percan vuelve a León con el Córdoba CF y avisa: “Estoy camino de dar mi mejor versión”

El atacante leonés Diego Percan pasó por la sala de prensa del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel a tres días del partido que el Córdoba CF va a disputar en el campo de la Cultural Leonesa. De esta forma regresará a su tierra.

Diego Percan jugó con el primer equipo de la Cultural Leonesa entre los años 2020 y 2023, repartidos entre la extinta Segunda B y la Primera Federación. A continuación formó parte durante dos campañas de la plantilla del Barça B. En el filial culé sufrió una grave lesión de rodilla en abril del 2024, que acabó a la postre provocando su salida al Arka Gdynia polaco en el verano del 2025, entonces a la búsqueda de minutos. Al Córdoba CF llegó en el pasado mes de enero. Desde entonces ha jugado 243 minutos, repartidos entre doce encuentros.

El regreso a los orígenes

Percan vuelve a León, asegura, “creo que camino de dar mi mejor versión, poco a poco. La verdad que al principio fue un poco complicado porque venía de jugar poco. Es verdad que he contado con la confianza del míster desde los primeros partidos, que ayuda y se agradece”.

Sobre su vuelta a León nos cuenta que “ya he jugado allí con el Barça B hace un par de años, pero al final, la vuelta a casa te la esperas siempre con alegría, con mucha ilusión por volver. Al final es mi tierra, mi hogar, y espero eso, pues, un recibimiento normal de la gente. Volver a casa siempre es bonito, y la verdad esque tengo muchas ganas”.

A la búsqueda de minutos

El punta leonés cree que para alcanzar su mejor versión le falta “seguir jugando, seguir sumando minutos, cogiendo confianza. Evidentemente, al ser delantero, la gente lo que ve son los goles, asistencias, los números. Es evidente que eso ayuda, no te voy a engañar, pero creo que lo fundamental es eso, seguir sumando minutos, cogiendo buenas sensaciones, y, al final, encontrándome a gusto en el campo, pues creo que el resto llegará solo”.

El jugador blanquiverde ve con satisfacción su evolución en el seno del club, pese a la competencia que hay en su zona del campo. Percan cree que “esto es un camino largo, pero, bueno, estoy satisfecho con la evolución. Creo que la competencia es algo básico y clave para que un equipo funcione, sino la hubiera, al final siempre sería lo mismo, no habría ambición”.

Percan ve la competencia por jugar de una manera positiva porque “soy una persona que entiende la competencia como una manera de mejorar y de ser mejor”.

Diego Percan golpea el balón durante un encuentro. / CÓRDOBA

Percan reconoce que su equipo acaba de salir de una mala racha “más larga de lo que nos hubiese gustado”. Hasta el final de la temporada considera que el objetivo del equipo debe ser “seguir ganando partidos, salir, como siempre, a competir, a hacer nuestro juego, y creo que la competición nos dirá nuestro lugar cuando acabe la temporada”.

Desde su llegada a Córdoba ha jugado en varios puestos de la zona de ataque. Percan asegura que por la derecha "es una posición en la que ya había jugado cuando estuve en la Cultural. También en la punta me encuentro cómodo, pues al final ha sido mi posición natural desde que era pequeño. Insisto, cualquiera de las dos posiciones creo que me vienen bien para mejorar, y todo lo que sea ayudar al equipo, pues creo que es bueno”.

Un rival en una situación agónica

A la Cultural, que cierra la tabla a seis puntos de la permanencia, la ve “en una situación delicada. Al ser un recién ascendido, pues siempre es duro llegar al fútbol profesional. Creo que, a pesar de todo, bueno, todavía están ahí con opciones”.

Percan espero que el partido de este sábado sea “cerrado, pues creo que ellos van a intentar asegurar y no cometer errores que al final es lo que cuenta aquí. También intentar aprovechar sus oportunidades para ganar el partido”.

El jugador leonés cree que la Cultural Leonesa cuenta con jugadores de calidad “en todas las posiciones, por ejemplo en el centro del campo. El otro día, por ejemplo, en el partido contra el Granada, por hablar del más reciente, Bicho, creo que estuvo a un gran nivel”.