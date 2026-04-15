El Córdoba CF buscará reafirmar su mejoría ante el peor local de la categoría, la Cultural y Deportiva Leonesa

La competición sigue su curso y el Córdoba CF tiene por delante siete jornadas ligueras para cerrar una temporada de altibajos. Los de Iván Ania, tras imponerse al Real Zaragoza en El Arcángel, ya preparan el primero de esa traca de asaltos final en LaLiga Hypermotion, con el objetivo de, una vez atada la permanencia -aún virtual-, luchar por engancharse a la zona alta hasta que así lo dictaminen las matemáticas. Será este sábado, a partir de las 18.30 horas en el Reino de León, ante una Cultural y Deportiva Leonesa -colista- que pese a los múltiples cambios de banquillo y haberse encomendado a Rubén de la Barrera en este último tramo de calendario, no logra dejar atrás una losa concreta: su debilidad como anfitrión.

Y que en mitad de sus cuentas para obrar el milagro de la permanencia, el bloque cazurro se mantiene como el peor local de toda la categoría de plata, con una ristra de estadísticas negativas que lo respaldan...

El peor local de Segunda

Y es que, el cuadro leonés tan solo ha podido conseguir 13 puntos de los 51 que se han jugado en su feudo, logrando tres victorias y cuatro empates en 17 partidos. De hecho, la última victoria fue en la jornada 34, su hasta ahora actuación más reciente en casa. Hasta ese entonces, como anfitriones encadenaban nueve encuentros consecutivos sin sumar de tres, tan solo empatando en dos -ante el Zaragoza y la Real Sociedad B-. Números, es más, que colocaron a su actual plantel como el dueño de una de las peores rachas de su historia en el hogar, superando sus peores cifras en los últimos 30 años.

Para más inri, la Cultural Leonesa es equipo el que menos ha anotado jugando ante su gente de toda LaLiga Hypermotion. Son tan solo diez dianas en la temporada, cinco menos que el segundo peor -el Zaragoza-. En números, los de Rubén de la Barrera anotan 0,58 goles por partido disputado en su feudo. Por el contrario, han sido 25 los tantos recibidos, siendo el tercer conjunto con peor registro de la Liga -igualados con el Racing de Santader y con el Cádiz-, solo superado por el Albacete con 26 y el Mirandés con 28.

Este próximo sábado, buscarán derrotar al cuadro dirigido por Iván Ania y sumar su segundo triunfo consecutivo en el Reino de León, tras derrotar al Real Valladolid en la última fecha como anfitriones. Además, tras los resultados obtenidos en las últimas jornadas -consiguiendo varios empates y la victoria ante los pucelanos, pese a caer jornada atrás en Granada-, se sitúan a tan solo seis puntos del Cádiz, equipo que marca la permanencia en Segunda División y que encadena cinco derrotas de manera consecutiva.

Histórico del Córdoba

Sin embargo, históricamente, el feudo de la Cultural y Deportiva Leonesa ha sido un hueso duro de roer para el Córdoba CF. Según datos del portal estadístico BDFútbol, se han disputado un total de cinco encuentros entre ambos equipos en la ciudad leonesa, de los cuales los blanquiverdes tan solo han sido capaces de vencer en uno de ellos. Fue en el último, concretamente, disputado en Primera Federación durante la temporada 2022-2023, resuelto por 0-3, con dianas de Sergio Benito, Javi Flores y Kike Márquez. Previamente, los cordobeses habían salido derrotados en tres ocasiones y habían rascado un empate, entre el resto de sus visitas.

Carracedo centrando en el último encuentro disputado del Córdoba CF en el Reino de León. / LOF

Eso sí, en el actual siglo, tan solo se han medido en dos ocasiones: aquella en la categoría de bronce y en el curso 2017-2018. En aquella ocasión, con Sandoval en el banquillo, los de El Arcángel cayeron sobre el césped (2-1) y en la clasificación, entrando en descenso. Posteriormente, salvarían la categoría consiguiendo sumar todos los puntos posibles en los cuatro últimos partidos de Liga y enmarcando esa campaña en la memoria de los aficionados. Otro duelo que ha quedado en la recámara de los hinchas blanquiverdes fue el de la fase de ascenso a Segunda División de la campaña 1998-1999, en la que los de Escalante fueron superados (2-0) en su visita al Reino de León. Finalmente, lograron la promoción en la última jornada, con el recordado 'Cartagenazo'.