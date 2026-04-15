El Córdoba CF busca motivos para ilusionarse ante una Cultural Leonesa al límite: colista, peor local y tras cerrar su peor racha en 100 años

Con los deberes prácticamente encarrilados y con el único aliciente de maquillar su recorrido hasta el cierre del calendario en LaLiga Hypermotion, el Córdoba CF ha reactivado esta semana el pulso competitivo con un objetivo muy concreto en el horizonte: enlazar su tercera victoria consecutiva. Un reto con peso tanto deportivo como anímico que, no hace demasiado, parecía inimaginable en plena peor racha histórica del club en la categoría, pero que ahora se presenta al alcance tras el reciente cambio de dinámica. Enfrente, sin embargo, aguarda una Cultural y Deportiva Leonesa (18.30 horas) que espera convertir el Reino de León en un auténtico fortín, consciente de que buena parte de sus opciones de permanencia pasan por hacerse fuerte en casa, pese a unos números -muy variados- que invitan a pensar en un desenlace mucho más cuesta arriba…

Un rival en caída libre

Y es que el combinado leonés llega al duelo en su momento más delicado de la temporada. Es colista y se encuentra a seis puntos de la salvación, con solo 21 puntos en juego. Su trayectoria, además, explica el descenso hasta la última posición: al cierre de la primera vuelta, el equipo ocupaba el decimoquinto puesto, dos puntos por encima del descenso. Sin embargo, una segunda vuelta muy deficiente lo ha llevado a una situación crítica que el Córdoba CF aspira a aprovechar, máxime tras su reciente revés en Granada.

Porque los números de las últimas fechas en clave rival refuerzan esa sensación. De hecho, la Cultural es el segundo peor equipo de la segunda vuelta, con apenas siete puntos, solo por delante del Cádiz, que ha sumado cuatro.

Esa falta de regularidad ha sido determinante para que el equipo dirigido por Rubén de la Barrera se hunda en la clasificación. Incluso llegó a encadenar 16 partidos consecutivos sin ganar, la peor racha de su historia en los últimos 100 años, una dinámica que rompió recientemente con una victoria ante el Valladolid, aunque sin continuidad, como demostró la posterior derrota en suelo nazarí.

Luis Chachón celebra su gol anotado en el encuentro entre la Cultural y Deportiva Leonesa y el Valladolid. / Cultural y Deportiva Leonesa

Inestabilidad sin soluciones

Por tanto, el Córdoba CF se encontrará por segunda semana consecutiva con un rival que llega con el agua al cuello -al igual que el Zaragoza- y que, a su vez, se ha visto marcado por la inestabilidad en su banquillo. Y es que hasta tres entrenadores han pasado por la Cultural esta temporada sin lograr revertir la situación, siendo, tan solo por detrás del propio cuadro maño y Valladolid -ambos con cuatro técnicos-, el equipo que más movimiento ha registrado este curso en su banquillo, al mismo nivel que Huesca y Mirandés, todos con tres directores de orquesta distintos -incluyendo interinidades- por el momento.

La secuencia, en clave cazurra, la inició Raúl Llona, destituido a las seis jornadas. Posteriormente llegó José Ángel ‘Cuco’ Ziganda, que logró una leve reacción pero no suficiente para consolidar al equipo. En este tramo final, el equipo está dirigido por Rubén de la Barrera, que solo ha conseguido una victoria en ocho partidos -ante el Pucela-, un balance que refleja las dificultades para cambiar la dinámica.