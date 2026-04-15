El Córdoba CF alivia la situación de la enfermería: Alcedo ya entrena al completo con el grupo y apunta a volver ante la Cultural Leonesa

El Córdoba CF ya trabaja centrado con la mente puesta en el encuentro que disputará el próximo sábado a las 18.30 horas en el campo de la Cultural Leonesa. El Reino de León acogerá el choque de la 36ª jornada de la Liga Hypermotion.

El estado de la enfermería del bloque blanquiverde ha mejorado con respecto a la pasada semana. Con el lateral Trilli y el atacante Adilson de baja hasta el final de la campaña, el resto siguen trabajando para volver cuanto antes de sus respectivas lesiones. Trilli padece una rotura de los músculos isquiotibiales y Adilson un esguince en la rodilla izquierda con rotura parcial del ligamento cruzado anterior. Trilli podría volver justo antes del fin de la Liga, o al menos esa es la intención de los servicios médicos de la entidad.

Alcedo, a pleno rendimiento

El lateral izquierdo Juan María Alcedo ha comenzado esta semana a entrenar al completo a las órdenes de Ania, por lo que apunta a entrar en la convocatoria del duelo de este sábado en León. El jugador gaditano lleva algo más de tres meses de baja, pues no salta al campo desde la victoria blanquiverde en Huesca por 1-2 del pasado 12 de enero. Un total de 307 minutos en diez partidos es su balance actual de la campaña. Con la vuelta de Alcedo, el entrenador del Córdoba CF volvería a disponer juntos de sus dos laterales izquierdos, una situación inédita en al menos los últimos cinco meses, pues Vilarrasa lleva tres partidos seguidos disfrutando de minutos tras recuperarse completamente de la pubalgia que sufría. El catalán ha completado 978 minutos en 14 choques en esta campaña.

Alcedo, en la Ciudad Deportiva. / AJ González

Carlos Marín, cerca del regreso

El portero Carlos Marín ha empezado esta semana a trabajar una parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros. El almeriense no salta al campo desde hace un mes, cuando fue sustituido por Iker Álvarez en el descanso del duelo ante la Real Sociedad B. La baja de Marín en las convocatorias ha sido cubierta por Arévalo, guardameta del filial.

Al margen del grupo continúan entrenando el central Fomeyem y el central Xavi Sintes. Fomeyem acumula cinco meses sin estar a disposición de su técnico. Mientras, el jugador balear se encuentra de baja desde que Ania tuvo que sustituirlo en el descanso del encuentro de Cádiz del pasado día 4, aquejado de una lesión muscular. Álex Martín y Rubén Alves siguen siendo por ello los únicos centrales disponibles.

Altas y bajas

A día de hoy, las bajas seguras por lesiones para el duelo de León son el lateral derecho Trilli, los centrales Fomeyem y Xavi Sintes y el atacante Adilson. Habrá una quinta ausencia segura, la del centrocampista Isma Ruiz, que forzó ante el Zaragoza la quinta amarilla al verse con problemas musculares, para así intentar recuperarse estando sancionado.

De cara al próximo choque volverán los atacantes Jacobo y Sergi Guardiola al cumplir su partido de sanción. También podrían regresar Alcedo e incluso Carlos Marín, si bien habrá que seguir la evolución de ambos en lo que queda de semana.