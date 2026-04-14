La metamorfosis de Rubén Alves con el Córdoba CF: de las dudas por sus lesiones a capital en la mejoría defensiva

El Córdoba CF ratificó el regreso a su mejor nivel tras la victoria ante el Real Zaragoza (1-0) el pasado sábado. Los blanquiverdes sumaron los tres puntos en un encuentro en el que volvieron a dejar su portería a cero -no lo hacían desde inicios de enero, todavía en la primera vuelta- y dieron un paso gigante de cara a cerrar la permanencia, alejándose a 14 puntos del descenso a falta de 21 por disputarse. Asimismo, encadenan su segunda encuentro ganado consecutivo tras la peores rachas de la historia de la entidad en Segunda División. En esta mejora, uno de los nombres propios es el de Rubén Alves, quien le ha devuelto al conjunto de Iván Ania su mejor versión defensiva en el tramo decisivo del curso.

Y es que, el central hispano-brasileño ha sido crucial desde su reaparición en el terreno de juego. Ya suma cuatro jornadas consecutivas disputando los 90 minutos. En ellos, el cuadro califal ha encajado cinco tantos, once menos que en las cuatro anteriores fechas sin su presencia. De hecho, la peor versión en el aspecto defensivo -en datos- del equipo dirigido por Iván Ania se ha dado cuando el «16» no ha estado disponible, en mayor parte por lesión.

Lastrado por lesiones

Desde su llegada, el zaguero ha sufrido varios problemas -la mayoría de ellos musculares- que le han alejado del césped. Tan solo este curso, se ha quedado fuera de la convocatoria hasta en trece partidos por este tipo de dolencias. De hecho, ha sido uno de los grandes debes que ha tenido desde su llegada a El Arcángel, donde desde su llegada ha padecido varios contratiempos en este aspecto.

Es más, el hispano-brasileño estuvo en la mira de los aficionados tras unas declaraciones de Iván Ania tras la derrota del Córdoba CF ante la Real Sociedad B (0-2). «Se levantó con una mala sensación y me dijo que no estaba para jugar. Iba a ser titular, pero se levantó con una molestia, entiendo que muscular. No lo sé», reveló el ovetense en la rueda de prensa pospartido. Y es que la situación del jugador se convirtió en una incógnita. Aun así, volvió a la convocatoria la siguiente semana ante el Burgos y regreso a la titularidad ante el Mirandés.

Rubén Alves conversando con Iván Ania en un encuentro de esta temporada. / A.J. González

Una reaparición ilusionante

Tras su reaparición ante el conjunto jabato, el Córdoba CF ha visto una gran mejoría en el aspecto defensivo. Más allá de la diferencia en los goles encajados, los blanquiverdes han mostrado una contundencia mayor a la mostrada durante la dinámica negativa en la que estaban inmersos, en la que llegaron a encadenar hasta ocho encuentros sin conocer la victoria, dos de ellos, con el zaguero en el césped.

Al igual que Alves, una de las zonas en las que más ha sufrido lesiones el conjunto califal ha sido la zaga central. Es más, ante el Zaragoza, en el banco de suplentes, Iván Ania no tenía un sustituto natural en la posición. Y es que, tanto Xavi Sintes como Fomeyem no están disponibles por lesión. El balear tuvo problemas ante el Cádiz y salió en el descanso y el camerunés sigue recuperándose de sus dolencias en el tobillo, sufridas ante el Deportivo de La Coruña el pasado mes de noviembre.

Por delante, a Rubén Alves le restan dos temporadas más de contrato, más las siete jornadas por disputarse del actual curso. Y es que el zaguero llegó a El Arcángel en calidad de cedido procedente del Tenerife en enero de la pasada campaña 2024-2025. Las buenas sensaciones que dejó en el terreno de juego, al igual que su gran rendimiento, hicieron que la dirección deportiva cerrase su contratación igualando la vinculación -en duración- que lo unía con el club insular, una vez desvinculado tras su descenso a Primera RFEF.