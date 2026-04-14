Qué se juega ahora el Córdoba CF: siete partidos con más en juego de lo que parece en LaLiga Hypermotion

Con la permanencia virtual en el bolsillo tras tumbar al Real Zaragoza en El Arcángel (1-0), el Córdoba CF ha cambiado de pantalla. Porque los 48 puntos -a un suspiro de esa frontera simbólica de los 50 que, esta vez, apunta a no ser siquiera necesaria- han desplazado el foco: de la supervivencia a la ambición medida, del alivio al propósito. Y es que, con 14 puntos de colchón sobre el descenso y solo 21 aún en juego, el bloque de Iván Ania se mueve ahora en tierra de nadie, pero también en un escenario abierto a nuevos incentivos. Lejos del peligro, con el play off a diez -prácticamente imposible-, el reto ahora pasa por encontrar gasolina competitiva donde ya no aprieta la clasificación de LaLiga Hypermotion...

En cualquier caso, para que junio siga teniendo algo que decir, haría falta una carambola de dimensiones mayores: pleno casi obligatorio, mirada larga y una sucesión de resultados externos casi histórica.

Orgullo, imagen y clasificación

La realidad es la que es: el Córdoba CF queda a un mundo de ambos polos de la tabla. Ni drama abajo, ni billete claro arriba. Una recta final relativamente plácida por segundo curso consecutivo en la categoría de plata, si bien con el poso amargo de lo que pudo ser. Porque la peor racha histórica del club en Segunda -ocho jornadas consecutivas sin ganar- terminó por desactivar el objetivo del ascenso que sobrevolaba desde verano. Un propósito que en su día se exteriorizó entre dientes y ya, en plena cresta de la ola -a inicios de febrero-, había pasado a vocearse.

«Con estos tres puntos no llegamos a los 50 pero viendo la clasificación, más o menos, está conseguido ese primer objetivo de la salvación. Ahora pues competir estos siete partidos que quedan, a ver hasta dónde nos da para llegar», deslizó el propio Ania tras superar al cuadro maño.

Eso sí, motivos no faltan. Porque escalar posiciones no es solo una cuestión de orgullo: también impacta en el plano económico, con el ejemplo más claro relacionado con los ingresos televisivos. Y el escaparate, además, juega en dos direcciones. De hecho, puede activar ventas -con riesgo deportivo, pero con oxígeno financiero- y, al igual, atraer talento para el siguiente paso. Y es que con la permanencia encarrilada y los fantasmas disipados, la comisión deportiva califal ha acelerado la maquinaria, con renovaciones sobre la mesa, nombres en estudio y una hoja de ruta que ya apunta al verano.

Son un total de 12 de los 26 jugadores del primer equipo los acaban contrato en junio... Un dato que anticipa movimiento, a la espera de movimientos en las semanas venideras -que los habrá-. De un modo u otro, todo invita a pensar en un verano de mucho reajuste, con un objetivo claro en el horizonte: que el próximo ejercicio sea el del salto definitivo.

Sergi Guardiola, durante un entrenamiento de la pasada semana en la Ciudad Deportiva. / MANUEL MURILLO

Un calendario que no da tregua

Antes, sin embargo, queda Liga. Siete partidos con su propio peso. El primero, sin ir más lejos, llevará al Córdoba CF al Reino de León (sábado, 18.30 horas) para medirse a la Cultural Leonesa, colista y urgida, en un duelo que los Ania plantean como accesible a la hora de buscar su tercer triunfo consecutivo, tras imponerse a Cádiz y Zaragoza.

Después llegará el turno del Sporting de Gijón (26 de abril, 14.00 horas) en El Arcángel, otro equipo de zona media que aún mira de reojo hacia arriba. Más adelante, visita a Castalia (2 de mayo, 18.30 horas) para medirse al Castellón, antes de encadenar dos citas en casa ante Granada y Albacete. El cierre, con viaje a Ipurúa frente al Eibar y despedida en casa ante el Huesca, que podría llegar jugándose la vida… o sin ella.

Es decir, siete capítulos para cerrar la agenda, siete oportunidades para cambiar, o al menos matizar este tramo final del relato.