Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF vuelve a echar el candado: su primera portería a cero casi 100 días después
Los blanquiverdes firmaron ante el Zaragoza su primer encuentro sin recibir ningún tanto en toda la segunda vuelta. No lograban cerrar un partido sin conceder ninguna diana desde la primera cita del año, ante el Burgos
El Córdoba CF regresó a la senda de la victoria y encadenó la segunda consecutiva tras superar al Real Zaragoza (2-1) el pasado sábado. Los de Iván Ania derrotaron a su rival -necesitado en la lucha por huir del descenso- y sumaron tres puntos vitales en su pelea particular por certificar la permanencia, que ya podría haber quedado atada de forma virtual, tras colocarse a 14 puntos de distancia de la zona roja con tan solo otros 21 por disputarse de aquí al cierre de Liga. Y en mitad de toda esa vorágine de datos, uno de los aspectos a destacar: la primera portería a cero de toda la segunda vuelta.
Hasta 14 jornadas concediendo
Porque, paradójicamente, a falta de únicamente siete citas para zanjar la agenda regular de Segunda División, los de blanquiverde todavía no habían experimentado la sensación de sellar un partido sin goles en su arco durante toda la segunda vuelta. O lo que es lo mismo: arrastraban 14 jornadas consecutivas concediendo al menos una diana. No lograban echar el cierre desde el pasado 3 de enero, hace casi 100 días, cuando los de Iván Ania se impusieron con claridad al Burgos en El Arcángel (2-0), en la primera cita del año, aún en la primera vuelta.
Entre tanto, los números estaban siendo descorazonadores: 28 dianas recibidas a lo largo de 14 duelos, siendo el segundo equipo que más ha encajado en este tramo de temporada, tan solo por detrás del Ceuta, con 29 recibidos.
Pese a ello, el Córdoba CF logró echar el candado en su portería el pasado sábado y, con ello, firmar el segundo triunfo consecutivo, con una notable actuación coral en clave defensiva, también en portería, donde Iker Álvarez se reafirmó tras sus dudas en Cádiz con un reducido pero importante abanico de actuaciones -sobre todo en la primera mitad- para salvar los muebles ante le combinado maño. Lo secundaron Rubén Alves y Álex Martín, inspirados, sobre todo el hispano-brasileño, que más allá de su recital en retaguardia sacó tiempo para anotar la diana de la victoria y sellar otra que fue anulada.
Álvarez se reivindica
Por su parte, Iker Álvarez consiguió su sexta portería a cero de la temporada, en la que comenzó desde el banco de suplentes. De hecho, no hizo su debut como jugador califal hasta la sexta jornada, en el empate ante el Racing de Santander en El Arcángel (2-2). Eso sí, no volvió a ceder en la titularidad hasta, anecdóticamente, el duelo de la segunda vuelta en El Sardinero -fecha 29 de LaLiga Hypermotion-, feudo del equipo cántabro, donde Carlos Marín partió de inicio tras la mala dinámica en la que estaban envueltos los de Iván Ania. Aun así, las molestias del capitán califal tras un golpe recibido ante el Sanse le hicieron volver a defender la meta blanquiverde apenas una semana más tarde.
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