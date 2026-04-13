El nuevo Córdoba CF comienza a cocerse en primavera: nombres señalados, renovaciones y salidas clave

Con el reciente triunfo ante el Real Zaragoza ya en el retrovisor y la visita del próximo sábado a la Cultural Leonesa (18.30 horas, Reino de León) todavía a cierta distancia, el Córdoba CF ha activado de forma decidida la maquinaria de planificación. Y es que, con la permanencia atada en LaLiga Hypermotion y el objetivo de alcanzar la fase de ascenso prácticamente descartado, desde la planta noble de El Arcángel se interpreta este tramo final de campeonato como un margen idóneo para avanzar en la confección del proyecto 2026-2027, que por segundo año consecutivo repetirá propósito: dar el salto a la máxima categoría del fútbol nacional.

En ese tablero, la comisión deportiva -integrada por Antonio Fernández Monterrubio, Juan Gutiérrez «Juanito» y Raúl Cámara, con la asesoría externa de César Sánchez- maneja varios frentes abiertos, tanto en materia de incorporaciones como, especialmente, en la revisión de una plantilla que presenta un dato estructural clave: a día de hoy, hasta 12 futbolistas finalizan contrato el próximo 30 de junio, es decir, casi la mitad del plantel actual.

Portería: estabilidad bajo palos

En la portería, el escenario invita a la continuidad. Carlos Marín, con contrato hasta 2028, seguirá siendo uno de los pilares del vestuario pese a haber vivido un curso de claroscuros, a la sombra de Iker Álvarez. Su peso específico en el club, tras cinco temporadas consecutivas, actúa como factor disuasorio ante posibles intereses externos, aunque su nombre cuenta con cartel en la categoría. Compleja se antoja una hipotética salida, en todo caso, si bien la molestia del arquero con su nuevo papel es ostensible.

Como contraparte, precisamente el internacional andorrano, que firmó hasta 2027 tras su llegada desde el Villarreal B, ha consolidado su estatus bajo palos, apropiándose de la titularidad durante buena parte del curso. Cumpliendo el guion actual, su rol volverá a ser el de actor principal de aquí a solo unos meses, en el próximo ejercicio. Y junto a él completa la terna Alejandro Arévalo, guardameta del filial, internacional sub-18 y renovado hasta 2028, concebido como una apuesta de futuro dentro de la entidad y que ante la ahora ausencia del almeriense -anda tocado tras el golpe que sufrió ante el Sanse- se ha incorporado a los convocatorias del primer equipo.

Iker Álvarez ataja un balón aéreo durante el tramo final del duelo ante el Zaragoza. / A.J. GONZÁLEZ

Defensa: primeros ajustes en la retaguardia

Más adelante, la línea defensiva será uno de los primeros focos de movimiento. Finalizaban contrato Juan María Alcedo, Xavi Sintes y Carlos Albarrán, con escenarios dispares. Mientras que el primero, condicionado por las lesiones, difícilmente contará con oferta de continuidad de aquí a junio, los otros dos tienen encaminadas sus renovaciones por objetivos. De hecho, ya se ha hecho efectiva la del lateral badalonés, que frente al Zaragoza cumplió su encuentro número 25 de la temporada y, en consecuencia, ha activado su renovación automática. Para el de Mahón -tocado ahora-, también anda cerca: suma 24 partidos y restan siete de Liga.

En paralelo, Álvaro Trilli regresará al Real Valladolid tras expirar su cesión, cerrando así su breve etapa el club.

Más allá de esas situaciones, el bloque mantiene una base contractual sólida. Rubén Alves (2028), junto a Álex Martín, Franck Fomeyem e Ignasi Vilarrasa (todos hasta 2027), configuran el núcleo con continuidad asegurada, aunque no exenta de posibles movimientos si se alcanzan acuerdos de salida -ampliable a los casos del propio Sintes y Albarrán, de determinarse así-, como en la situación del carrilero catalán, llegado hace un año procedente del Huesca pero que no ha terminado de cuajar en El Arcángel y podría optar por tomar otro rumbo en verano.

Es más, tampoco se antoja descabellado el análisis de las situaciones del propio Alves y Fomeyem, respectivamente. El primero, tras un curso marcado por su intermitencia en torno a la enfermería y el señalamiento de su técnico (Iván Ania) en sala de prensa, dos claves que podrían pasar factura en la valoración a futuro que realice este verano la comisión deportiva, aunque también tendrá peso su buen hacer reciente. En cuanto al camerunés, fuera de juego por una lesión de tobillo desde noviembre -y todavía sin fecha de regreso-, será su estado físico el que determine cualquier cambio de ruta.

Carlos Albarrán, durante el Córdoba CF-Zaragoza en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Mediocampo: una renovación casi total

La sala de máquinas apunta a una reconfiguración casi total, la más profunda de la plantilla. De hecho, únicamente dos de las siete piezas enmarcadas en esta parcela cuentan con vinculación más allá del próximo par de meses. Y es que tan solo Isma Ruiz (2028) y Dalisson de Almeida (2027) tienen contrato por encima de esa franja, lo que anticipa una desbandada significativa.

Finalizan vinculación Theo Zidane y Pedro Ortiz, ambos con escaso protagonismo, mientras que a su vez concluirán las cesiones de Alberto del Moral, Mikel Goti y Dani Requena. Entre ellos, la salida más sensible será la del granadino, propiedad del Villarreal, uno de los pocos que ha logrado consolidar un rol relevante en los esquemas de Iván Ania y por el que, de igual forma, se espera que mueva ficha el Córdoba CF, ya sea mediante una nueva cesión o buscando su llegada en propiedad -muy compleja-. Eso sí, deberá luchar por los servicios del internacional con España sub-21, que también se encuentra en la agenda de clubes de la zona media-baja de la tabla de Primera División.

En el caso de Dalisson, por otra parte, su irregular participación no descarta una posible salida en forma de préstamo, pese a mantener contrato en vigor. Tampoco sería descabellado un potencial pacto para zanjar su estancia en la entidad, aunque en el caso de no fructificar ninguna de sendas vías, volverá a tener acomodo en la plantilla del próximo ejercicio.

Dani Requena protege el esférico ante la presión de Aguirregabiria en el cruce ante el Zaragoza. / A.J. GONZÁLEZ

Ataque: entre salidas, decisiones y fichajes

El frente ofensivo tampoco será ajeno a los cambios, aunque con una lluvia de matices particulares. La salida de Jacobo González, con su fichaje apalabrado por el Real Oviedo, marcará uno de los movimientos más relevantes del verano, en paralelo con la marcha de Nikolai Obolskii, que cerrará su etapa tras varios mercados en la rampa de salida, salvo que el propio Ania señale lo contrario.

Distinta es la situación de Sergi Guardiola, de 34 años, cuyo contrato expira en junio. Su peso en el vestuario, su pasado en el club y su reciente rendimiento -especialmente en su reconversión como mediapunta- abren la puerta a una posible renovación, aún en fase de estudio y con las últimas siete fechas que restan del calendario regular de LaLiga Hypermotion como margen de maniobra para convencer a la planta noble blanquiverde. Su edad, no obstante, juega en contra.

Sí parece definida la continuidad de Diego Bri, cuya opción de compra será ejecutada tras su cesión desde el Atlético de Madrid B, asegurando su permanencia hasta 2028. Y hasta esa misma franja temporal cuenta a su vez con vinculación Carracedo, en mitad de su cuarta campaña como blanquiverde y con vistas a, de cumplir íntegramente ese contrato, alcanzar las seis.

En el lado opuesto, un nombre como Kevin Medina, con ficha hasta 2027, no tiene su continuidad garantizada. Sí parece ese el caso de Percan, hasta ahora con un rol algo residual, aunque incorporado en enero hasta 2027 y con vistas a ser un activo «de futuro». Mientras, el lesionado Adilson Mendes, igualmente vinculado por otro curso, queda fijado a medio plazo, con su hipotético regreso previsto sobre el ecuador de la primera vuelta del próximo ejercicio.

Caso aparte es el de Adrián Fuentes. Con 12 goles en su estreno en el fútbol profesional, el madrileño se ha erigido en el principal argumento ofensivo del equipo, así como uno de los nombres propios de la división. Con contrato hasta 2027, el club trabaja en ampliar su vinculación, consciente del interés que ya despertó en el pasado mercado invernal y que previsiblemente se reactivará este verano. La intención es, en todo caso, mantenerlo en plantilla, aunque sin obviar el atractivo que suscita en clubes del fútbol de plata e incluso la élite. Y es que una hipotética venta -máxime dado el historial de las últimas ventanas de traspasos-, pese a su evidente perjuicio deportivo, podría facilitar la construcción del nuevo proyecto.

Adrián Fuentes, en una acción ofensiva del Córdoba CF ante el Zaragoza. / A.J. GONZÁLEZ

Ania y un verano estructural

Así, con la permanencia encarrilada y el calendario consumiéndose, el Córdoba CF entra en una fase crucial de cara a su futuro inmediato, pero con el foco más allá del césped. Con medio equipo pendiente de resolver y algunos potenciales fichajes avanzados -desde hace un mes se trabaja en la incorporación del extremo del Europa Adnane Ghailan y el lateral del Mérida Jacobo Martí, ambos de Primera RFEF-, también se encuentra contractualmente asegurada la continuidad del director de orquesta, Iván Ania, que estampó su firma hasta 2027 a inicios de año y, salvo nueva hecatombe de aquí a junio, permanecerá en su puesto. Eso sí, tras la reciente crisis de resultados, que se zanjó con la victoria en Cádiz, su crédito se ha reducido de forma considerable.