Isma Ruiz, entre los algodones y la sanción: baja clave en el Córdoba CF para la visita a la Cultural Leonesa

Entre las múltiples lecturas que dejó el triunfo del Córdoba CF frente al Real Zaragoza (1-0), una de las pocas notas discordantes tuvo como protagonista a Isma Ruiz. El centrocampista granadino, titular y pieza destacada durante la primera mitad, no regresó tras el descanso por un doble contratiempo que condiciona su corto plazo: molestias físicas y sanción. «Se hizo daño en el aductor. Decidimos esperar para hacer el cambio. Fue antes del descanso. Ahora va a estar sancionado el próximo partido a ver si para cuando ya esté pase esa sanción ya puede estar disponible», explicó Iván Ania al término del encuentro, rebajando la preocupación en torno a la dolencia, aunque confirmando su ausencia en la próxima cita.

De este modo, el de Gójar no estará disponible para el compromiso del próximo sábado ante la Cultural y Deportiva Leonesa (18.30 horas, Reino de León), tras ver la quinta cartulina amarilla -la forzó al filo del descanso- de la temporada y cumplir ciclo de sanción, además de por las lógicas molestias físicas que, en todo caso, lo habrían privado de participar frente al combinazo cazurro.

Clave en la sala de máquinas

Más allá del contratiempo puntual, la baja de Isma Ruiz supone un revés significativo para el entramado blanquiverde. No en vano, el granadino es el futbolista más utilizado por el propio preparador asturiano en lo que va de curso, con un total de 33 partidos disputados, solo uno de ellos partiendo desde el banquillo, y 2.786 minutos acumulados, a los que suma dos goles y tres asistencias. Tampoco es novedad: ya durante la pasada campaña fue la segunda pieza de campo con mayor participación (2.962'), solo por detrás de Carracedo (3.295').

En su tercera temporada en El Arcángel, ha consolidado su papel como eje del equipo, especialmente en su sociedad con Dani Requena, con quien ha formado dupla de inicio en hasta 25 ocasiones y, hasta la fecha, se presenta como su pareja de baile habitual. Precisamente su ahora ausencia obligará a remozar la medular en busca de recomponerse de cara al duelo en León, con varias alternativas sobre la mesa.

En ese sentido, el principal candidato a ocupar su vacante es Alberto del Moral, que ya fue su relevo tras el descanso ante el Zaragoza y cuyo perfil encaja en las exigencias defensivas del puesto. No obstante, no es la única opción. Nombres como Theo Zidane o Pedro Ortiz también aparecen en la recámara, si bien con características distintas, en un escenario que exigirá reajustes para mantener el equilibrio durante la primera de las últimas siete citas de la agenda de Liga.