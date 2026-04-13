El debut soñado de Diego Tristán: victoria, gran imagen… y estreno de su hijo en el filial del Córdoba CF

El estreno de Diego Tristán al frente del filial del Córdoba CF no pudo dejar mejores señales: victoria, salida de los puestos de descenso del Grupo 10 y una bocanada de aire fresco en lo anímico antes de afrontar el duelo ante el colista, el Coria, el próximo fin de semana. Pero más allá del resultado ante el cuadro caballa, la cita dejó una imagen con peso propio en clave histórica y familiar, con el debut en Tercera Federación de Diego Tristán Mora, hijo del técnico, convirtiéndose así el ex delantero en el primer entrenador del club -entre primer equipo y filial- en hacer debutar a uno de sus hijos. Y todo, en su primera cita al frente del proyecto.

En este caso, también supone un paso más en la progresión del joven mediocampista, su primogénito -de apenas 19 años-, fijo en los esquemas del Juvenil de Liga Nacional y con también presencia en el bloque de División de Honor, las dos principales categorías del fútbol formativo blanquiverde.

Una familia con tradición futbolísitica

Tristán Mora encara el último tramo de su primer curso en la Ciudad Deportiva, haniendo disputado 23 de 25 encuentros a las órdenes de José Ángel Garrido en lo que va de campeonato. Solo anduvo ausente un encuentro, por acumulación de amonestaciones, además del relativo a la pasada jornada, ante su estreno y convocatoria con el equipo dependiente blanquiverde. Frente al Ceuta B ingresó en el terreno de juego en el minuto 86, con el objetivo de aportar trabajo de contención tras la diana de Lidueña, valedera para acabar llevándose el botín del José Martínez "Pirri". En ese margen, eso sí, le dio tiempo a recibir una tarjeta amarilla.

El mediocentro se formó en el Algabeño -llegó a debutar con el sénior-, club originario de la localidad natal de su padre, en el que también se fogueó como preparador. Es el mayor de los dos hijos del ex internacional español en la cantera cordobesa, siendo Mikel, pieza clave en el Cadete B, el menor de ellos. De hecho, Mikel Tristán Mora, con rol más atacante, ha llegado a compartir terreno de juego a lo largo de la presente campaña con su hermano Diego, tras haber participado en hasta seis citas con el Juvenil de Liga Nacional, con tres dianas como balance.

El menor de la saga Tristán, además, es uno de los talentos con mayor proyección en Primera Andaluza, donde ha firmado 15 dianas -máximo goleador del plantel- entre 22 encuentros disputados. Números que, a medio plazo, podrían también abrir la posilidad de su estreno a las órdenes de su padre, como su hermano.

En Tercera Federación

Tras asumir el mando del Córdoba CF B, previa destitución de Gaspar Gálvez, Diego Tristán ya aborda las últimas cuatro jornadas de competición regular en Tercera RFEF con el objetivo de hacer bueno el resultado en tierras ceutíes y garantizar la estancia del filial califal en la categoría otro año más. El calendario llevará a sus pupilos a medirse con el colista Coria en la próxima jornada (en casa). Después, rendirán cuentas a domicilio con otro rival directo de la zona baja, como el Castilla (fuera), para rematar la agenda recibiendo al San Roque de Lepe y, acto seguido, en el derbi de clausura ante el CD Pozoblanco.