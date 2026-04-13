El Córdoba CF encara su visita a León con la Cultural en pie de guerra arbitral

Con los ecos aún recientes del triunfo ante el Real Zaragoza en El Arcángel, el Córdoba CF ya ha activado su siguiente hoja de ruta en LaLiga Hypermotion. El conjunto dirigido por Iván Ania afronta una semana de trabajo estructurada en cuatro sesiones que desembocarán en la visita del próximo sábado al Reino de León (18.30 horas), donde le espera una Cultural y Deportiva Leonesa en situación límite.

Y es que el cuadro leonés, colista de la categoría, llega al cruce en un contexto de máxima exigencia, obligado a sumar de tres para mantenerse con vida en la lucha por la permanencia. Una presión que se ha visto amplificada tras su reciente derrota ante el Granada (1-0) en Los Cármenes, un encuentro que no ha pasado desapercibido en el seno del club cazurro.

Queja formal tras Los Cármenes

Y es que la Cultural y Deportiva Leonesa ha decidido elevar una protesta institucional por la actuación arbitral en dicho encuentro. «La Cultural y Deportiva Leonesa desea manifestar, desde el máximo respeto institucional hacia el Comité Técnico de Árbitros y hacia el colectivo arbitral, su profunda disconformidad con varias de las decisiones adoptadas en el encuentro disputado ayer ante el Granada», expuso el club en un comunicado oficial.

El escrito incide en la incidencia de dichas decisiones en el desarrollo del partido: «En el partido de ayer se produjeron varias decisiones de gran incidencia en el desarrollo del encuentro que, a juicio de este club, resultan difíciles de comprender y supusieron un perjuicio evidente para la Cultural y Deportiva Leonesa». Además, la entidad leonesa ha confirmado que trasladará su malestar por los cauces reglamentarios, aportando material videográfico con el objetivo de que «se analicen las decisiones adoptadas, se corrijan posibles errores y se garantice un criterio arbitral más uniforme, riguroso y respetuoso con todos los clubes».

Un rival herido y al límite

El encuentro, dirigido por el colegiado murciano Alejandro Ojaos Valera -presente en las derrotas blanquiverdes de este curso ante Las Palmas (1-3) y Burgos (4-0)-, dejó un escenario especialmente tenso, con tres expulsiones -dos para el Granada y una para la Cultural- y numerosas amonestaciones. Un desenlace que supuso la decimonovena derrota del curso para el conjunto leonés, que continúa en la última plaza con 32 puntos, a seis de la zona de permanencia que marca el Cádiz.

Eso sí, desde la propia entidad han querido matizar el alcance de su queja: «La Cultural y Deportiva Leonesa no pretende, en ningún caso, atribuir su situación deportiva exclusivamente al arbitraje. Somos conscientes de que una temporada se construye a partir de múltiples factores y de que la responsabilidad principal siempre es propia». Un contexto que apunta a que el Reino de León será un hervidero -más- el próximo sábado.