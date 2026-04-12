Sala de prensa
Kevin Medina y su gol anulado ante el Zaragoza: "Es una imagen que muestra el VAR... y te la tienes que creer"
El extremo del Córdoba CF resta importancia a su diana invalidad por posición adelantada ante el cuadro maño y valora su situación personal, así como el triunfo en El Arcángel
El Córdoba CF logró una valiosa victoria ante el Zaragoza en El Arcángel, un triunfo que refuerza su nueva dinámica -tras cerrar la peor racha de resultados de su historia en la categoría- y deja prácticamente encarrilada la estancia por otro curso más en LaLiga Hypermotion. El equipo de Iván Ania supo sostener el ritmo del partido y encontró en la segunda mitad el gol decisivo de Rubén Alves para decantar la balanza. Kevin Medina, una de las grandes notas positivas por su impacto en el juego ofensivo a lo largo del pleito, también valoró con resignación la acción anulada por el VAR, en la que había conseguido marcar la primera diana de la noche y su segunda como blanquiverde: «Al final es una imagen que muestra el VAR... y te la tienes que creer. Y por el gol, una pena, pero bueno, me quedo con la victoria del equipo, que son unos tres puntos muy importantes», valoró tras el encuentro.
Su situación personal
El ex jugador del Málaga, incorporado durante el pasado mercado estival, también se refirió a su situación personal tras volver a contar con un rol protagonista, después de meses de escasa participación: «Yo siempre he estado a disposición del míster, trabajando día a día. Y hasta que me ha llegado la oportunidad y bueno, aquí estoy aprovechándola».
De cara al final de temporada, además, el atacante fue claro sobre sus objetivos: «Al equipo, yo le pido victoria. En mi caso, me gusta ser titular, como a todos los futbolistas , nada más». Además, reconoció que atraviesa un buen momento: «El futbolista tiene a veces altibajos y bueno, ahora estoy en un buen momento, quiero aprovecharlo».
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