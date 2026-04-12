Carracedo sigue haciendo historia con el Córdoba CF: 150 partidos como blanquiverde

Entre notas positivas, e incluso más allá del triunfo, otro de los puntos que dejó el pasado duelo entre el Córdoba CF y el Zaragoza fue el simbólico reconocimiento a Christian Carracedo, autor del saque de esquina que cabeceó a las redes Rubén Alves en la diana de la victoria y, además, de celebración en club, tras haber alcanzado los 150 partidos oficiales como blanquiverde. Una cantidad de la que tan solo Carlos Marín puede presumir en la actual plantilla -la alcanzó hace apenas un mes- y que afianza al extremo catalán como uno de los nombres propios de la historia reciente de la entidad. Y lo hace en plena efervescencia, en términos de rendimiento, después de sumar su undécima asustencia del curso y abordar los últimos coletazos de cuarta campaña en El Arcángel como uno de los grandes responsables del cambio de dinámica tras firmar hasta hace un par de jornadas la peor racha del bloque en Segunda División.

Relevancia en el sistema

Y es que el extremo está mostrando un gran nivel en el terreno de juego. En esta temporada, ha disputado 32 partidos en LaLiga Hypermotion, anotando tres tantos -todos desde el punto de penalti- y dando once más. Estos números reflejan la relevancia que está teniendo el «23» en el sistema de Iván Ania, con el que ha jugado prácticamente todas las jornadas desde su llegada, mostrando su característico desborde y uno contra uno que lo sitúan como uno de los extremos mejor valorados de una categoría de plata que pisó por primera vez la pasada campaña.

El ex del Linares Deportivo aterrizó en El Arcángel en el verano previo al comienzo de la temporada 2022-2023, justo tras el ascenso a Primera Federación de la mano de Germán Crespo. Ya en ese primer año fue crucial para el entrenador cordobés, siendo una de las piezas clave en su esquema, disputando 36 de las 38 jornadas ligueras -solo fue baja en dos fechas por sanción-, sumando dos goles y seis asistencias y siendo uno de los futbolistas más destacados en el gran inicio liguero que tuvieron los ribereños, pese a desinflarse al final.

Aun así, no fue hasta el curso siguiente, con el fichaje de Iván Ania, cuando el catalán exhibió su mejor nivel. Dos goles, diez asistencias y una gran asociación con Antonio Casas y Carlos Albarrán brindaron la vuelta del Córdoba CF al futbol profesional en el ascenso ante el filial del Barcelona. De hecho, tras la llegada del ovetense, el atacante ha disputado prácticamente todas las jornadas en las que ha estado disponible. Es más, no fue hasta esta temporada cuando el preparador blanquiverde dejó sin minutos al extremo por primera vez por decisión técnica, fue -anecdóticamente- ante el Real Zaragoza en el duelo de la primera vuelta, zanjado con victoria en el Ibercaja.

Carracedo pugna con Tasende durante el Córdoba CF-Real Zaragoza. / A.J. GONZÁLEZ

Máximo asistente

En el aspecto numérico, Carracedo ha destacado por ser el máximo asistente de las cuatro campañas que ha pasado en el club ribereño. En total son 37 asistencias hasta la fecha, sumando también doce goles en los 150 encuentros que celebra tras imponerse al conjunto maño. Asimismo, el «23» tendrá la posibilidad de seguir sumando encuentros en El Arcángel, después de que la pasada temporada plasmara su continuidad con una renovación hasta el 2028.

Y es que, el catalán ya ha mostrado en varias ocasiones el arraigo que ha contraido con la ciudad de Córdoba. Es más, al principio de este curso, el extremo, de 30 años, reconocía en el tradicional homenaje floral que realiza la entidad a San Rafael que ya se sentía «un cordobés más». Por delante, a Carracedo le restan estas próximas siete jornadas de competición doméstica y dos ejercicios más como blanquiverde, de no afianzarse dicho contrato.