El Arcángel vuelve a empujar: el Córdoba CF pone fin a dos meses de pesadilla en su hogar

El Córdoba CF vuelve a sonreír en casa. Lo hace tras imponerse al necesitado Real Zaragoza (1-0) con un solitario tanto de Rubén Alves -en una noche que dio para anular otros dos en la sala VOR-, y poniendo fin a una sequía que se había instalado durante demasiadas semanas en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Porque se antojaba el triunfo anterior ante el Cádiz el trampolín idóneo para recuperar sensaciones en campo propio, un escenario que desde hace prácticamente dos meses había pasado de ser impulso a convertirse en lastre. Y es que no ganaba el conjunto blanquiverde en casa desde el pasado 14 de febrero, cuando superó al Leganés (2-1) en un encuentro que lo situó de lleno en la pelea por el play off. Desde entonces, el relato en El Reino había mutado por completo: imagen preocupante, peores resultados y frustración generalizada.

De la ilusión al bloqueo

De hecho, tras aquella victoria ante el cuadro pepinero, el conjunto cordobés encadenó tres encuentros como local sin conocer el triunfo. Es decir, todos los que había disputado como anfitrión hasta cruzarse con el cuadro aragonés. Primero llegó la goleada encajada frente al Andorra (1-4), después la derrota ante la Real Sociedad B (0-2) y, por último, el empate ante el Mirandés (2-2), especialmente doloroso por cómo se produjo, tras desperdiciar una ventaja de dos goles frente al entonces colista de la categoría de plata.

En términos numéricos, el balance era contundente: un solo punto de nueve posibles, con apenas dos goles a favor y seis en contra. O lo que es lo mismo, una media de dos tantos encajados por partido que explicaba, en gran medida, la pérdida de fiabilidad del equipo en su propio estadio. Sobre todo en la parcela defensiva...

Diego Bri y Mikel Goti celebran la diana del vizcaíno ante el Leganés, a mediados de febrero. / A.J. GONZÁLEZ

Eso sí, todo ese contexto empezó a girar en Cádiz y terminó de consolidarse frente al Zaragoza. Dos victorias consecutivas que, de hecho, suponen la primera vez que el equipo enlaza triunfos en esta fase del campeonato desde hace casi diez jornadas, cuando superó al propio Leganés y Valladolid. «Viendo la clasificación, más o menos, está conseguido ese primer objetivo de la salvación. Ahora, pues competir estos siete partidos que quedan, a ver hasta dónde nos da para llegar, pero está claro que creo que esta victoria de hoy es gracias a haber ganado en Cádiz. Vi al equipo más liberado, lo vi mucho más suelto», explicó Iván Ania tras el encuentro ante el club maño.

Más allá del resultado puntual, el triunfo permite al Córdoba CF recomponer su rendimiento como local y, en paralelo, dejar prácticamente sellada la permanencia en la categoría.

Y es que en términos globales, el bloque dirigido por el asturiano ha logrado prácticamente equilibrar su balance en casa, con 22 goles a favor y 23 en contra, además de elevar su cuenta de victorias a siete, por cuatro empates y seis derrotas. Un registro que lo sitúa en una zona intermedia dentro de la clasificación de anfitriones en LaLiga Hypermotion, tras haber transitado semanas atrás por posiciones más comprometidas.

Margen para seguir creciendo

Eso sí, el calendario todavía ofrece margen para seguir afinando números de aquí al cierre regular en LaLiga Hypermotion, con todavía cuatro citas en casa por delante: ante el Real Sporting de Gijón, Granada, Albacete y Huesca.