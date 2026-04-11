Así podrían salir el Córdoba CF y el Real Zaragoza: las posibles alineaciones para el duelo de la 'Jornada Retro'

El Córdoba CF se mide este sábado al Real Zaragoza en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (21.00 horas). Los blanquiverdes llegan en alza a este encuentro tras la victoria ante el Cádiz (1-3) y cerrar la racha de ocho partidos consecutivos sin sumar de tres, que se prolongaba desde el pasado mes de febrero. Enfrente tendrán a un cuadro maño que se está jugando la permanencia y que buscará derrotar al conjunto andaluz para seguir en la lucha por salir de los puestos de descenso a Primera Federación. Además, esta fecha está marcada en el calendario de los aficionados por ser la 'Jornada Retro' de LaLiga, en la que ambos conjuntos vestirán una equipación rememorando a otra época, entre otros elementos con aire nostálgico.

Y es que, los de Iván Ania han logrado quitarse una gran losa de encima tras dejar atrás la mala dinámica en la que estaban inmersos. De hecho, ya se alejan de los puestos delicados de la categoría. Once puntos le separan del equipo aragonés, dirigido por David Navarro, quienes marcan el descenso de división. Aun así, los califales necesitan volver a sumar para mirar con tranquilidad al final del curso, del que restan apenas ocho jornadas.

Ocho bajas para Ania

Para este próximo duelo, el técnico ovetense no podrá contar con hasta ocho jugadores, varios por lesión y otros por acumulación de tarjetas amarillas. En el primer caso se encuentran: Fomeyem, Juan María Alcedo -quien está haciendo parte de trabajo junto al grupo-, Trilli, Adilson, Carlos Marín y como novedad se une Xavi Sintes, quien tuvo que salir sustituido en el descanso frente a los cadistas y no ha podido ejercitarse con normalidad a lo largo de la semana de trabajo. Por otro lado, Jacobo González y Sergi Guardiola serán ausencia por ciclo de amonestaciones, con la particularidad de que el madrileño la vio ante el Deportivo, pero la imposibilidad de reunión del comité de apelación hizo que su sanción se viese pospuesta hasta este sábado.

Juan María Alcedo entrenando esta semana con el Córdoba CF. / Manuel Murillo

Estas bajas obligarán a Iván Ania a tener que modificar el once en relación al partido ante el Cádiz, en el que partieron tanto Sintes como Guardiola -detrás del punta-. Para más inri, tampoco estará Jacobo, quien podría desenvolverse en esa demarcación, por lo que en la posición del '10' habrá novedades, con Mikel Goti como candidato principal para esa parcela.

El Zaragoza realiza dos decartes

En el otro bando, David Navarro, preparador zaragozano, adelantó este viernes la convocatoria para el partido en El Arcángel y no podrá contar con la presencia de varios jugadores importantes de cara al duelo. Y es que el Real Zaragoza ha sufrido dos bajas de última hora como son las de Rober González y Keidi Bare tras sufrir molestias. Estos se unen a Francho Serrano, Raúl Guti, Paul Akouokou , Tachi y Valery, quienes tampoco estarán en el feudo blanquiverde. Además, ha dejado en la ciudad aragonesa a Mario Soberón y a Agada, ambos por descarte técnico.

Es por ello que estos son los onces probables que apuntan a salir de inicio este sábado en El Arcángel:

Real Zaragoza: Andrada, Aguirregabiria, El Yamiq, Radovanovic, Juan Larios, Saidu, Mawuli, Marcos Cuenca, Hugo Pinilla, Kenan Kodro y Dani Gómez.

Andrada, Aguirregabiria, El Yamiq, Radovanovic, Juan Larios, Saidu, Mawuli, Marcos Cuenca, Hugo Pinilla, Kenan Kodro y Dani Gómez. Córdoba CF: Iker Álvarez, Carlos Albarrán, Álex Martín, Rubén Alves, Vilarrasa, Isma Ruiz, Requena, Mikel Goti, Kevin Medina, Carracedo y Fuentes.

La cita estará dirigida por el colegiado murciano Salvador Lax Franco, con el valenciano Iván Caparrós Hernández en el VAR.