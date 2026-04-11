Las notas
Un sobresaliente, algún suficiente y varios notables en el vital triunfo del Córdoba CF ante el Zaragoza
Rubén Alves, el más destacado, redondeó su gran actuación ante el cuadro maño con la diana de la victoria, junto a otra que fue anulada. Fuentes, Carracedo y Kevin Medina, otros nombres propios
IKER ÁLVAREZ (6)
Correcto
No intervino en exceso, aunque cumplió. Pudo costarle cara la falta de contundencia en la ocasión de Saudi.
CARLOS ALBARRÁN (6)
Aportó
Se dejó caer con asiduidad en fase ofensiva y no sufrió en labores defensivas. Partido completo.
RUBÉN ALVES (9)
El mejor
Secó a Dani Goméz y también Marcos Cuenca, firmó una clase magistral en clave defensiva e incluso anotó el gol de la victoria. El VAR le negó el doblete.
ÁLEX MARTÍN (6)
No desentonó
Menos vistoso que su dupla en la zaga, pero igualmente correcto. Aportó, sobre todo, en salida de balón.
VILARRASA (5)
Cogiendo ritmo
Sufrió con Marcos Cuenca, aunque aportó arriba, hasta que se le agotó el oxígeno. Fue sustituido por Diego Bri.
ISMA RUIZ (6)
Lesión y sanción
Forzó la quinta amarilla tras notar unas molestias. Fue sustituido al descanso y no estará en León. Hasta entonces, destacado.
DANI REQUENA (7)
Creativo
Implicado, activo y gestionando los espacios. Aportó en defensa y en ataque. Filtró varios balones con peligro y acabó desfondado.
MIKEL GOTI (5)
Poco
No brilló el vizcaíno, que anduvo bien marcado. Poca indicencia en líneas generales. Tuvo el gol, pero Andrada lo evitó.
KEVIN MEDINA (7)
De menos a más
Comenzó errático, pero acabó enchufándose. El VAR le anuló un golazo y fue un quebradero de cabeza por el perfil zurdo.
CARRACEDO (7)
Otra asistencia
Once pases de gol lleva en su cuenta el catalán, que botó el saque de esquina anotado por Alves. Le costó percutir por banda, pero aportó en creación.
ADRIÁN FUENTES (8)
Le faltó el gol
Portentoso, como siempre. Estaba inspirado, pero se le resistió la diana. Gran actuación del madrileño.
DEL MORAL (6) Contención.
DIEGO BRI (5) Correciones.
PERCAN (5) Presión.
DALISSON (7) Tuvo el gol.
OBOLSKII (-) Sin tiempo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vía libre para la construcción de un nuevo barrio en Córdoba: localización, número de viviendas y zonas verdes
- Nuria Rodríguez es cordobesa, tiene 24 años y trabaja en una multinacional en Madrid: 'Es un orgullo ser imagen en las fiestas de mi tierra
- Los precios de la vivienda en Córdoba se frenan y los expertos auguran un cambio de tendencia en el mercado
- Córdoba vibra con Fito & Fitipaldis en una noche de himnos y complicidad intergeneracional
- Hasta 2.000 euros por persona: las ayudas a los puestos del mercadillo en Córdoba por el efecto de las borrascas
- La DGT avisa a los conductores de Córdoba: 600 euros de multa y 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra
- Una cordobesa vestida de Juana Martín, musa del cartel del Mayo Festivo de Rafael Castejón, que homenajea a Julio Romero
- Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba