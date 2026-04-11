Un sobresaliente, algún suficiente y varios notables en el vital triunfo del Córdoba CF ante el Zaragoza

IKER ÁLVAREZ (6)

Correcto

No intervino en exceso, aunque cumplió. Pudo costarle cara la falta de contundencia en la ocasión de Saudi.

CARLOS ALBARRÁN (6)

Aportó

Se dejó caer con asiduidad en fase ofensiva y no sufrió en labores defensivas. Partido completo.

RUBÉN ALVES (9)

El mejor

Secó a Dani Goméz y también Marcos Cuenca, firmó una clase magistral en clave defensiva e incluso anotó el gol de la victoria. El VAR le negó el doblete.

ÁLEX MARTÍN (6)

No desentonó

Menos vistoso que su dupla en la zaga, pero igualmente correcto. Aportó, sobre todo, en salida de balón.

VILARRASA (5)

Cogiendo ritmo

Sufrió con Marcos Cuenca, aunque aportó arriba, hasta que se le agotó el oxígeno. Fue sustituido por Diego Bri.

ISMA RUIZ (6)

Lesión y sanción

Forzó la quinta amarilla tras notar unas molestias. Fue sustituido al descanso y no estará en León. Hasta entonces, destacado.

DANI REQUENA (7)

Creativo

Implicado, activo y gestionando los espacios. Aportó en defensa y en ataque. Filtró varios balones con peligro y acabó desfondado.

MIKEL GOTI (5)

Poco

No brilló el vizcaíno, que anduvo bien marcado. Poca indicencia en líneas generales. Tuvo el gol, pero Andrada lo evitó.

KEVIN MEDINA (7)

De menos a más

Comenzó errático, pero acabó enchufándose. El VAR le anuló un golazo y fue un quebradero de cabeza por el perfil zurdo.

CARRACEDO (7)

Otra asistencia

Once pases de gol lleva en su cuenta el catalán, que botó el saque de esquina anotado por Alves. Le costó percutir por banda, pero aportó en creación.

ADRIÁN FUENTES (8)

Le faltó el gol

Portentoso, como siempre. Estaba inspirado, pero se le resistió la diana. Gran actuación del madrileño.

DEL MORAL (6) Contención.

DIEGO BRI (5) Correciones.

PERCAN (5) Presión.

DALISSON (7) Tuvo el gol.

OBOLSKII (-) Sin tiempo.