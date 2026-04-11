Paco Jémez, un corazón dividido en el Córdoba CF-Zaragoza: «Es como si le preguntaras a un hijo a quién quiere más»

Con el corazón dividido entre dos trincheras, Paco Jémez vive este sábado un partido cargado de emociones. Dos ciudades, dos equipos, dos historias que han marcado su vida tanto como jugador como entrenador, especialmente en el caso blanquiverde. El enfrentamiento entre el Córdoba CF y el Zaragoza, en El Arcángel (21.00 horas), podría analizarse desde varias perspectivas: la clasificación, la urgencia, el aspecto competitivo… pero también desde la emoción. Y esa es precisamente la clave para entender el cruce de califas y blanquillos, según el canario de nacimiento pero cordobés de adopción. El actual asistente de Nuno Espírito Santo en el West Ham de la Premier League, figura fundamental en ambas instituciones, lo resume con una poderosa imagen a las puertas de un encuentro en el que, confiesa, andará «con el corazón dividido»: «Es como si le preguntaras a un hijo a quién quiere más, si a su padre o a su madre», reflexionó en una entrevista para El Periódico de Aragón, medio del mismo grupo editorial que Diario Córdoba.

Dos momentos bien distintos

En clave estrictamente clasificatoria, el escenario de partida es muy distinto para uno y otro. El Córdoba CF, con 45 puntos, transita por una zona bastante más estable de LaLiga Hypermotion, con la permanencia encarrilada -podría quedar prácticamente atada de forma virtual con un potencial triunfo ante los maños- y una distancia suficiente respecto a la franja más comprometida. Eso no impide, eso sí, que todavía sobreviva una mínima expectativa hacia cotas mayores: «El Córdoba CF está en un contexto más desahogado, aunque imagino que aún mirarán un poco de reojo el play off que tienen ya muy lejos, eso sí. Está claro que las presiones que tienen unos y otros son diametralmente opuestas», comentó Jémez.

Mucho más exigente es, en cambio, el presente del Zaragoza, instalado en una pelea bastante más áspera. Con 34 puntos, el bloque aragonés comparece bajo presión en la lucha por evitar el primer descenso de su historia a la categoría de bronce. Esa diferencia de contexto, a juicio del propio ex jugador, condicionará el partido: «Las situaciones son totalmente distintas, el Zaragoza tiene muchísima más presión por la coyuntura que tiene», indicó.

Paco Jémez, durante un encuentro de Liga en su etapa como futbolistas del Real Zaragoza. / REAL ZARAGOZA

Más allá del análisis puramente deportivo, el encuentro activa en Paco Jémez una dimensión mucho más personal. No es una rivalidad cualquiera para él, sino un duelo entre dos escudos con un valor profundo en su recorrido. «Son dos equipos a los que tengo mucho cariño, que han representado en mi vida personal y profesional muchísimo. Son sitios donde suelo ir a menudo, ya que guardo muchos amigos y recuerdos. Siempre estoy pendiente de dónde se encuentran y cómo les va en el aspecto deportivo», expresó.

De hecho, el propio Jémez reconoció lo incómodo que resulta posicionarse emocionalmente ante una cita así. «Es como si a un hijo le preguntas que a quién quiere más, si a su padre o a su madre. Quiero que ganen los dos, que al final de temporada cada uno logre su meta», manifestó.

«Al Córdoba lo llevo siempre en el corazón»

En el caso del Córdoba CF, ese lazo tiene incluso una profundidad fundacional. Fue en la entidad blanquiverde donde comenzó a construir su recorrido en el fútbol, tras formarse en las categorías inferiores y debutar con el primer equipo en 1989. Desde ahí arrancó una trayectoria que más tarde lo llevaría por otros destinos relevantes del panorama español, incluido el propio Real Zaragoza -donde pasaría seis temporadas-, aunque sin romper nunca ese sentimiento de pertenencia con el club cordobesista. «Me he criado desde pequeñito en Córdoba y me considero cordobés, pese a haber nacido en Las Palmas. Tuve la gran fortuna de defender esa camiseta como jugador y entrenador, lo que para mí es un orgullo y un placer inmenso: el poder haber servido a un club al que sí le debo todo, ya que me crié y me formé allí. Es el equipo que llevo siempre en mi corazón porque me he criado en él», aseguró.

Ese pasado convive ahora con una realidad profesional distinta. Tras su última etapa como primer entrenador en España, de la mano del Ibiza de Primera Federación, Jémez aceptó un giro poco habitual en su trayectoria al incorporarse como asistente de Nuno Espírito Santo en el West Ham United. Una función nueva para alguien acostumbrado a liderar proyectos desde el banquillo principal y que, según él mismo reconoció, no entraba inicialmente en sus planes. «Nunca me había planteado ser asistente, pero acepté la propuesta para ayudar a un amigo», finalizó.